사측, 10시까지 조정안 수용 여부 결정 수용하면 노조 투표

[헤럴드경제=민상식 기자] 성과급 지급 기준을 두고 첨예하게 대립해 온 삼성전자 노사가 중앙노동위원회(중노위) 2차 사후조정 둘째 날인 19일에도 합의에 이르지 못했다.

연합뉴스에 따르면 중노위는 20일 오전 0시 30분에 노사 사후조정 회의를 정회했다고 밝혔다.

삼성전자 노사는 지난 18일 오전 10시부터 오후 6시 20분까지 2차 사후조정 테이블에 앉은 데 이어 이날 오전 10시부터 다시 마라톤협상을 진행했다.

하지만 20일 자정을 넘겨서도 타협에 이르지 못하자 정회하기로 했다.

박수근 중노위 위원장은 정회 이유에 대한 기자들의 질문에 “쟁점이 여러가지인데 가장 중요한 하나가 의견 일치가 안됐다”며 “사측이 최종 입장을 정리해서 오늘 10시에 온다고 했다”고 전했다.

나머지 쟁점의 협상 상황에 대해선 “그건 의견 합치가 많이 됐을 것”이라고 말했다.

삼성전자 노사는 연봉의 50%인 성과급 상한 폐지 여부, 성과급 재원 배분 비중, 이 같은 합의의 제도화 등을 두고 막판까지 치열한 줄다리기를 벌였다.