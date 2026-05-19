[헤럴드경제=김주리 기자] 서울에서 임대주택에 거주하는 청년이 결혼할 확률이 높다는 연구 결과가 나왔다. 특히 결혼 확률은 민간임대보다 공공임대 주택에서 더 높다는 분석이 나와 눈길을 끈다.

19일 국토연구원 부동산시장정책연구센터 박진백 부연구위원과 연구진은 국토정책브리프 제1063호 ‘인구구조 전환에 따른 부동산시장 영향과 향후 과제’를 통해 이같이 밝혔다.

이번 연구는 ‘서울시 주거실태 조사’ 미시자료를 활용해 주택 점유 형태가 결혼과 출산에 미치는 영향을 분석했다.

임대를 공공임대와 민간임대로 구분하면 두 유형 모두 결혼 확률을 높이는 효과가 있었다.

특히 공공임대에 거주할 경우 결혼 확률은 30세 이하에서 169.2% 증가해 가장 효과가 크게 나타났다. 35세 이하는 57.3%, 40세 이하는 40.3%로 연령이 높아질수록 효과가 줄어들었다.

민간임대 거주 시 결혼 확률은 전체 16.4% 증가했다. 40세 이하 18.6%, 40세 초과 17.1%로 청년층보다는 중장년층에서 통계적으로 유의하게 작용했다.

반면 서울에서 자가에 거주하면 결혼할 확률이 임대 대비 약 19.2% 감소하는 것으로 분석됐다. 30세 이하에서는 유의한 결괏값이 나오지 않았으나, 35세 이하 26.2%, 40세 이하 23.9%, 40세 초과 18.1% 감소했다.

주거 점유 형태 자체가 출산 여부에 미치는 영향은 통계적으로 확인되지 않았다. 다만 공공임대는 출산 결정에 긍정적으로, 민간임대는 부정적으로 작용하는 것으로 분석됐다.

공공임대 거주 가구는 자가 대비 모든 출산 구간(1∼3자녀 이상)에서 출산 가능성이 유의하게 높았으며, 다자녀일수록 효과가 확대됐다.

반면 민간임대 거주 가구의 경우 자가 대비 출산 가능성이 작았고, 자녀 수가 많을수록 부정적 영향이 커졌다.

출산효과는 공공임대의 경우 주택 면적이 넓을수록 강화됐고, 민간임대는 면적이 좁을 경우 크게 약화됐다.

박 부연구위원은 “서울처럼 주택 가격이 높은 지역에서 과도한 대출로 자가를 마련할 경우 결혼과 출산 등 가족 형성에 부담으로 작용할 수 있다”며 “청년을 위한 중대형 공공임대 주택 공급을 확대가 필요하다”고 말했다.

한편 공공임대주택은 국가, 지방자치단체, LH(한국토지주택공사) 등이 재정이나 주택도시기금을 지원받아 무주택 서민과 사회적 취약계층의 주거 안정을 위해 시세보다 저렴하게 공급하는 임대주택이다. 임대료는 주변 시세의 30~80% 수준으로, 통상 20년 이상 거주할 수 있다. 신청을 위해서는 입주자 모집공고일 기준으로 무주택 세대 구성원이어야 하며, 소득 및 자산 기준을 충족해야 한다.