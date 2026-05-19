[헤럴드경제=채상우 기자] 산소를 갔다가 귀가하던 일가족이 25t 화물트럭에 치여 숨지는 사고가 발생했다.

19일 오후 경북 구미시 상주영천고속도로 상주 방향 19.4㎞ 지점을 지나던 25t 화물트럭이 앞서가던 하이브리드형 쏘나타 승용차를 들이받았다.

사고 직후 승용차에서 불이 났다. 차에 타고 있던 운전자 A(69)씨 부부와 A씨의 누나(70대), 형수 등 4명이 숨졌다. A씨 부부는 승용차 앞자리에, 누나와 형수는 뒷자리에 타고 있었다.

이들은 이날 오전 경북 영천에 있는 산소에 갔다가 경기도 집으로 돌아가는 길이었던 것으로 전해졌다.

사망자 시신은 경북 상주의 한 병원으로 옮겨졌다.

25t 트럭 운전자는 사고 직후 갓길에 정차했고, 크게 다치지 않은 것으로 알려졌다.

경찰은 사고 직후 승용차에서 불길이 일었다는 목격자 진술과 사고 현장 주변 상황이 녹화된 폐쇄회로(CC)TV 등을 토대로 졸음운전 여부나 차량 이상 등을 확인 중이다.