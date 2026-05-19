[헤럴드경제=김주리 기자] 국민연금을 매달 100만원 이상 받는 사람이 110만명을 넘어선 것으로 나타났다. 국민연금 수령자의 성별은 월 100만원 이상을 받는 남성은 103만259명이지만 여성은 7만3972명이었다.

19일 국민연금공단이 공개한 올해 1월 기준 국민연금 공표통계에 따르면 월 100만원 이상의 연금을 수령하는 사람은 총 110만4231명으로 집계됐다.

이는 과거와 비교해 국민연금 가입 기간이 길어지면서 100만원 이상의 연금 수급자도 늘어나는 모습이다. 지난해 1월 기준 100만원 이상 수급자는 92만4278명이었다.

월 100만원 이상 130만원 미만 구간은 46만6406명으로 가장 많았고, 130만원 이상 160만원 미만은 28만1051명, 160만원 이상 200만원 미만은 24만608명으로 집계됐다. 200만원 이상은 11만6166명이었다.

성별로 보면 월 100만원 이상을 받는 수급자 중 남성은 103만259명이지만 여성은 7만3972명에 그쳤다. 이는 과거 경제활동에 참여한 남성이 더 많았고, 국민연금 가입 기간도 상대적으로 길었던 영향 등이 작용한 결과로 풀이된다.

월 100만원 이상 수급자를 연금 종류별로 보면 나이가 들어서 직장을 그만뒀을 때 받는 일반적인 형태인 노령연금 수급자가 108만5769명으로 대부분을 차지했다. 노령연금을 가장 많이 받는 사람의 수령 금액은 월 317만5300원으로 집계됐다.

노령연금은 가입자가 연금을 받을 수 있는 일정 나이에 도달했을 때 노후 소득을 보장하기 위해 지급되는 가장 대표적인 형태의 국민연금이다.

이외에 몸을 다치거나 아파서 장애가 생겼을 때 받는 장애연금 수급자가 3073명이었으며, 가입자가 사망한 후 남겨진 가족이 받는 유족연금 수급자는 1만5389명이었다.

장애연금의 경우 최고 수령액은 월 227만4790원이었다. 평균은 월 55만2291원이다. 유족연금은 최고 수령액이 월 156만4590원이고 평균 수령액은 월 38만9134원으로 집계됐다.

올해 1월 말 기준 국민연금에 가입된 전체 가입자 수는 총 2164만1066명이다.

종류별로 보면 회사에 고용된 근로자와 사용자로서 가입된 사업장가입자가 1459만8051명으로 가장 많았고, 사업장가입자가 아닌 지역가입자가 623만8350명이었다. 의무 가입 대상이 아니지만 본인 희망으로 가입한 임의가입자는 34만2530명이며 60세 이후에도 가입 기간을 더 채우기 위해 가입 신청한 임의계속가입자는 46만2135명이다.

한편 국민연금은 소득이 있을 때 매월 꾸준히 보험료를 냈다가 나이가 들어 생업에 종사할 수 없거나, 예기치 못한 사고나 질병으로 장애를 입거나 사망했을 때 매월 연금을 지급해 기본적인 생활을 유지할 수 있도록 돕는 소득보장제도다. 국내에 거주하는 18세 이상 60세 미만 국민이면 가입 대상이다. 최소 가입기간 10년이고 수급 연령이 되면 노령연금을 받을 수 있다.