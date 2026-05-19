[헤럴드경제=김주리 기자] 봄철 산불 예방을 위해 통제됐던 설악산 고지대 탐방로가 73일 만에 다시 개방되면서 전국 각지에서 등산객이 몰리는 일명 ‘오픈런’현상이 벌어진 가운데 산 곳곳에서 등산객들의 불법·무질서 행위가 적발됐다.

국립공원공단 설악산국립공원사무소는 지난 16∼17일 설악산국립공원 일원에서 봄철 불법·무질서 행위 예방을 위한 집중단속을 실시했다고 18일 밝혔다.

앞서 설악산국립공원사무소는 산불 조심 기간 종료에 따라 지난 16일 오전 3시부로 고지대 탐방로를 전면 개방했다. 개방 직후부터 등산객들이 한계령 등 주요 탐방로에 몰리며 새벽 시간대부터 긴 행렬이 이어지는 진풍경이 연출됐다. 이날 설악산에는 1만6000명 이상의 탐방객이 찾은 것으로 알려졌다.

탐방객이 급증하면서 안전사고와 자연 훼손 우려도 커지고 있다. 이번 단속은 봄철 탐방로 개방에 따라 증가할 수 있는 불법·무질서 행위를 예방하고, 올바른 탐방문화를 확산하기 위해 추진했다.

설악산국립공원사무소는 취약 시간대인 야간에 집중 순찰을 실시하며 샛길 출입, 비박, 쓰레기 무단투기 등 주요 위반행위를 중점 단속했다.

단속 결과 총 22건에 대해 과태료를 부과했으며, 14건의 착한 탐방안내장을 배부해 탐방객이 공원 이용 질서를 자발적으로 준수할 수 있도록 안내했다.

특히 이번 단속 대상에는 백두대간 비법정탐방로와 설악산의 주요 봉우리와 능선을 태극 문양처럼 연결하는 이른바 ‘태극 종주’ 구간도 포함됐다.

해당 구간은 약 60㎞에 이르는 장거리 산행 구간으로, 지형이 험준하고 일부 출입 금지 구간이 포함돼 있어 안전사고 위험이 크다.

지난해에는 이 구간에서 탐방객이 10ｍ 아래 절벽으로 추락해 사망하는 사고도 발생한 바 있다.

이에 설악산국립공원사무소는 향후 해당 구간에 대한 단속을 강화해 안전사고와 자연 자원 훼손 예방에 힘쓸 방침이다.