미중정상회담 종료 후 상황

[헤럴드경제=이원율 기자]미중정상회담 종료 후 중국이 향후 5년 내 대만을 침공할 가능성이 더 커졌다고 도널드 트럼프 미국 대통령과 가까운 일부 조언자가 우려한 것으로 알려졌다.

17일(현지시간) 미국 온라인 매체 악시오스 보도에 따르면 익명으로 인용된 트럼프 대통령의 한 조언자는 “트럼프 대통령의 이번 방중(현지시간 13~15일)은 대만이 앞으로 5년 내 테이블 위로 오르게 될 가능성이 한결 커졌다는 신호를 준다”고 밝혔다고 연합뉴스가 전했다.

이 조언자는 시진핑 중국 국가주석이 ‘우리는 떠오르는 강대국이 아닌 당신들(미국)과 대등한 나라다. 대만은 우리의 것이다’라고 말할 새 위치로 중국을 끌어올리려고 한다고도 평가했다.

그는 “우리가 경제적으로 대비할 방법이 없다. 반도체 공급망은 자급과는 거리가 한참 먼 것”이라며 “기업 최고경영자(CEO)들에게, 그리고 경제 전반에 있어 반도체 공급망보다 더 다급한 문제는 없다”고 했다.

이는 미국이 대만 TSMC의 반도체 공급에 크게 의지하는 가운데, 대만이 중국에 점령되면 미국이 반도체 공급망 충격을 감당하기가 어려울 수 있다는 전망이다.

시진핑 주석은 14일 인민대회당에서 열린 정상회담 중 “대만 문제는 중미 관계에서 가장 중요한 문제”라며 “이를 잘 처리하면 양국 관계는 전반적인 안정을 유지할 수 있지만, 잘못 처리하면 양국은 충돌해 중미 관계 전체를 매우 위험한 지경으로 몰아넣을 것”이라고 말했다고 중국 측이 밝혔다.

트럼프 대통령은 지난 15일(미국시간) 방영된 폭스뉴스 인터뷰에서 대만에 대한 무기 판매는 “좋은 협상 칩”이라며 미국이 팔 수도, 팔지 않을 수도 있다고 해 논란을 부르기도 했다.

대만 총통 “대만은 이미 주권 독립 국가”

트럼프 대통령이 대만해협 상황의 현상 유지를 강조하며 대만 독립에 적극적이지 않은 뉘앙스를 비친 것으로 해석되는 가운데, 라이칭더 대만 총통은 “대만은 중화인민공화국의 일부가 아니다”라며 양안(중국과 대만) 간 불예속 입장을 재차 강조하기도 했다.

17일 대만 연합보 등에 따르면 라이 총통은 이날 민진당 창당 40주년 기념행사에서 “중화민국과 중화인민공화국은 서로 예속되지 않는다”며 이같이 밝혔다고 연합뉴스는 전했다.

그러면서 “대만은 이미 주권 독립 국가”라며 “대만의 미래는 2300만 대만인이 결정해야 한다”고 했다.

또 “국가 주권이 없으면 민주주의도 없다”며 “대만인들이 단결해 주권과 민주주의를 지켜야 한다”고 했다.

라이 총통은 “중화민국이든, 중화민국 대만이든, 혹은 대만이든, 모두 타이완·펑후·진먼·마쭈에 사는 2300만 국민을 의미한다”며 민주주의를 계속 수호해야 한다고 했다.

대만 내부에서는 미국의 대만 정책 기조가 변화하는 게 아니냐는 우려도 나온 것으로 전해졌다.