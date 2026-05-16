경남 밀양의 한 스포츠센터에서 승용차가 건물 유리창을 뚫고 돌진해 수영장으로 추락하는 아찔한 사고가 발생했다. 자칫 대형 참사로 이어질 수 있었던 상황이었으나, 현장에 있던 수영객들과 강사의 신속한 구조 덕분에 전복된 차량 안의 운전자는 목숨을 건질 수 있었다.

16일 연합뉴스와 소방당국 등에 따르면, 이날 오전 10시 20분쯤 경남 밀양시 하남읍에 위치한 하남스포츠센터에서 외부에 있던 승용차 1대가 갑자기 센터 외벽 유리창을 산산조각 내며 건물 내부로 돌진했다.

통제력을 잃은 차량은 그대로 실내 수영장 풀장 안으로 추락한 뒤 물속에서 뒤집어졌다. 주말 오전이라 수영장 내부에는 많은 시민이 이용 중이었던 만큼 연쇄 인명피해로 이어질 뻔한 위험천만한 순간이었다.

현장에 있던 시민들의 빛나는 용기가 발휘됐다. 사고 직후 수영을 하고 있던 남성들이 주저 없이 물속으로 뛰어들어 가라앉기 시작한 차량으로 접근했다. 이들은 뒤집힌 차량 내부에서 정신을 잃어가던 70대 여성 운전자 A씨를 전력을 다해 밖으로 끄집어냈다.

차량 밖으로 구조된 A씨에게는 수영 강사가 곧바로 심폐소생술(CPR)을 실시했다.

신고를 받고 출동한 119구급대는 현장에서 응급처치를 마친 뒤, 의식은 있으나 가슴 통증을 호소한 운전자 A씨와 차량이 돌진할 당시 깨진 유리창 파편에 맞아 열상(피부가 찢어지는 상처)을 입은 것으로 보이는 50대 여성 등 총 2명을 인근 병원으로 긴급 이송했다. 다행히 두 사람 모두 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.

경찰은 사고 차량의 블랙박스 영상과 스포츠센터 내부 CCTV 화면을 확보해 정밀 분석에 들어갔다.