카라멜로 만들었더니 꿀 안 먹는 MZ도 열광…연매출 11억 만든 청년 유리병 속 벌꿀, MZ 겨냥 간식으로 재탄생 정은정 로컬웍스 대표 “농업도 브랜딩 입히면 충분히 돈 되는 산업”

<편집자주> 농어업이 단순 생산을 넘어 아이디어와 기술이 결합된 고부가가치 비즈니스로 확장되고 있다. 가공·유통·수출을 연결해 수익 구조를 바꾸고, 자체 브랜드로 온라인과 해외 시장에서 성과를 내는 청년 창업가도 늘고 있다. 농어업이 먹거리 생산을 넘어 하나의 산업으로 자리 잡는 흐름이다. 정부도 창업과 사업화 지원으로 이를 뒷받침하고 있다. 헤럴드경제는 [월1000 청년들: 흙과 바다에서 찾은 수익 모델] 시리즈를 통해 농어업의 새로운 수익 모델과 산업 흐름을 집중 조명한다.

[헤럴드경제=김선국 기자] 오랫동안 주방 찬장 속 유리병에 담겨 있던 ‘벌꿀’이 변신했다. 무겁고 끈적한 식재료 대신 세련된 튜브에 담겨 커피에 짜 넣고, 한입 크기 카라멜로 즐기는 간식이 됐다. 전통 식재료였던 꿀이 MZ세대의 일상 속으로 들어온 것이다.

한국식품산업클러스터진흥원 벤처센터에 입주한 청년 식품기업 로컬웍스의 벌꿀 브랜드 ‘워커비’ 이야기다. 정은정(사진) 대표는 벌꿀에 ‘브랜딩’과 ‘가공’을 입혀 연매출 11억원 규모 브랜드로 키워냈다. 월 평균 매출은 9000만원 수준이다.

로컬웍스의 시작은 거창한 사명감보다 익숙함에 가까웠다. 어린 시절 양봉을 하던 조부모 곁에서 벌과 꿀을 자연스럽게 접한 경험이 사업의 출발점이 됐다.

정 대표는 16일 본지와의 인터뷰에서 “창업을 결심했을 때 결국 오래 버티려면 내가 좋아하고 오래 관심 가질 수 있는 일을 해야 한다고 생각했다”며 “저에게는 그게 벌꿀이었다”고 말했다.

하지만 시장은 예상보다 보수적이었다. 벌꿀 시장은 수십 년째 대용량 유리병 중심에 머물러 있었고, 젊은 소비자에게는 ‘불편한 식품’ 이미지가 강했다.

정 대표는 오히려 그 지점을 파고들었다.

로컬웍스는 벌꿀을 케첩처럼 짜 먹을 수 있는 튜브형 패키지로 바꾸고, 레몬·얼그레이·시나몬 등을 더한 블렌딩 꿀 제품을 선보였다. 단순 건강식이 아니라 커피와 디저트, 간식에 자연스럽게 어울리는 ‘라이프스타일 식품’으로 방향을 튼 것이다.

특히 제품 자체보다 브랜드 경험에 집중했다. 소비자들이 “사진 찍고 싶다”고 느끼는 패키지와 디자인, 감성을 만드는 데 공을 들였다. 농산물도 충분히 세련된 브랜드가 될 수 있다는 판단이었다.

사업의 전환점은 4년 전 전국적인 꿀벌 집단 폐사 사태였다. 원재료 수급이 흔들리며 위기가 찾아왔지만, 정 대표는 여기서 새로운 가능성을 봤다.

정 대표는 “꿀을 원물 그대로만 판매하는 방식에는 한계가 있다고 느꼈다”며 “한 방울의 꿀도 더 다양한 방식으로 즐길 수 있게 만들고 싶었다”고 말했다.

그렇게 나온 제품이 ‘꿀카라멜’이다. 벌꿀을 간식 형태로 재해석한 제품으로, 기존 벌꿀보다 접근성을 낮추고 젊은 소비층까지 겨냥했다.

반응은 빨랐다. 꿀카라멜은 출시 8주 만에 2만5000개가 판매되며 약 1억5000만원 매출을 기록했다. 벌꿀 브랜드에 머물던 사업도 ‘벌꿀 기반 식품 브랜드’로 확장되기 시작했다.

성장 과정에서는 정부 지원도 힘이 됐다. 한국식품산업클러스터진흥원으로부터 시제품 제작과 품질 검증, 위생 인증, 유통 컨설팅 등을 지원받으며 초기 시행착오를 줄였다.

정 대표는 “혼자였다면 시간과 비용이 훨씬 많이 들었을 부분들을 빠르게 해결할 수 있었다”고 말했다.

이제 로컬웍스는 일본과 홍콩, 중동 시장까지 수출 확대를 추진하고 있다. 스낵류와 다양한 형태의 벌꿀 가공식품 개발도 이어가는 중이다.

정 대표는 농업 창업을 고민하는 청년들에게 “완벽한 계획보다 빠른 실행이 중요하다”고 강조했다.

그는 “농업은 이제 단순 생산만의 영역이 아니다”라며 “디자인과 콘텐츠, 유통과 연결하면 충분히 새로운 시장을 만들 수 있다”고 했다.

생산 중심이던 농업에 브랜드와 경험을 입히자, 오래된 벌꿀 시장도 새로운 소비 산업으로 변하기 시작했다.