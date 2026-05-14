[헤럴드경제=채상우 기자] 가수 이승환 씨가 공연 취소 관련 법정 공방을 벌이고 있는 김장호 구미시장을 상대로 항소의지를 밝혔다.

이 씨는 14일 자신의 SNS를 통해 “어떤 형태의 사과도 없었다”며 “예고한 대로 항소 작업에 착수하겠다”고 밝혔다.

그는 “다시는 이런 일이 일어나지 않도록, 지자체의 입맛에 따라 대관을 불허하거나 취소하는 등의 편협하고 퇴행적인 행태가 반복되지 않도록, 이 소송의 판결로 오만하고 무도한 권력의 남용을 멈춰 세우겠다”며 “시장님, 이번엔 세금 쓰시면 안 된다”라고 했다.

구미시는 지난 2024년 12월 23일 이승환 데뷔 35주년 콘서트 ‘헤븐’을 이틀 앞두고 시민과 관객 안전을 이유로 공연장인 구미시문화예술회관의 대관을 취소했다.

김 시장은 이승환의 정치적 언행 금지 등의 내용을 담은 서약서 제출 등을 요구했으나 이에 응하지 않아 이같이 대응했다고 밝혔다.

이승환 측은 서약서 제출 요구와 일방적인 공연장 사용 허가 취소가 불법 행위라고 주장하며 지난해 1월 손해배상 소송을 제기했다.

1심 재판부는 구미시의 배상 책임을 인정해 총 1억2500만 원을 지급하라고 판결했다.

이 씨는 “판결문에도 나와 있듯이 공연을 둘러싼 위험은 막연한 추측이었을 뿐이며, 안전을 위한 노력은 제대로 검토조차 되지 않았다”며 “그런 시정을 하셨던 분께서 다시금 기만적인 글을 쓰시는 것에 경악을 금치 못했다”고 적었다.

이어 “다만 선거에 임하고 계시는 정치인 김장호씨의 고뇌를 이해 못 하는 바는 아니다”라며 “4년 더 산 형으로서 감히 충고와 제안을 드리고자 한다. 이럴 때일수록 정직해야 한다. ‘형, 제가 잘못했습니다’ 이 솔직한 한마디면 될 일”이라고 했다.

그는 “경상도 사나이답게 사과하고 구미시장으로서 마지막 자존심을 지키길 바란다”며 배상금을 구미시 ‘우리 꿈빛 청소년 오케스트라’에 기부할 뜻을 전하기도 했다.