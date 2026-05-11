[헤럴드경제=이명수 기자] 강원대학교 춘천캠퍼스 발전기금재단은 재학생 복지 강화를 위해 ‘아·침·천·사’(아침식사 천원에 사주기) 모금 캠페인을 확대 실시한다고 11일 밝혔다.

이번 캠페인은 교직원과 동문·일반 후원자의 정기 후원을 통해 학생들에게 저렴하고 든든한 음식을 제공하기 위해 마련했다.

연합뉴스에 따르면, 강원대는 2020년부터 릴레이 모금 이벤트를 시작해 현재까지 매월 400계좌의 정기 후원을 받아 총 3억1천여만원의 모금액을 달성했다.

이 중 1억5천여만원을 ‘천원의 아침밥’ 사업에 집행해 학생들의 식비 부담을 덜고 있다.

이번에 새롭게 개편된 캠페인은 기존의 아침 식사 지원을 넘어 ‘이천원의 저녁 뷔페’ 사업까지 재원을 확대한 것이 특징이다.

캠페인 홍보물의 QR 코드 등을 통해 월 1만원 이상의 정기후원 또는 정액 일시납 후원으로 동참한 뒤 ‘후원자 추천하기’ 기능을 활용해 2명 이상을 지목하는 릴레이 방식으로 나눔을 이어갈 수 있다.

캠페인은 누구나 참여할 수 있으며 후원 신청 등 자세한 문의는 ‘아·침·천·사’ 모금 홈페이지 또는 강원대 발전기금재단(☎ 033-250-8273)으로 하면 된다.

정재연 총장은 “강원대를 성원해 주시는 많은 기부자의 따뜻한 마음이 모여 학생들에게 든든한 아침과 저녁 식사로 전해질 것”이라며 “이번 캠페인을 통해 학생들의 건강을 돌봄은 물론 학생들이 자연스럽게 나눔의 문화를 배우는 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.