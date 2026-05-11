[헤럴드경제=이원율 기자]올해 1분기 개인 투자자 10명 중 8명은 주식 투자로 이익을 본 것으로 조사됐다. 미국과 이란 사이 전쟁 등 불확실성을 딛고서 성과를 낸 것이다.

11일 신한투자증권이 자사 고객 중 지난 1분기 국내 주식을 매도한 개인 투자자의 투자 성과를 분석한 결과에 따르면 이 기간 80%가 수익을 실현했다.

수익을 낸 투자자의 평균 수익액은 848만원이었다. 손실을 본 고객의 평균 손실액은 496만원이었다.

1분기 유가증권시장 내 가장 많은 투자자에게 수익과 손실을 안긴 종목은 모두 삼성전자[005930]였다.

이 기간 삼성전자를 매도한 고객 중 수익을 낸 고객은 평균 714만원을 얻었다. 반면, 손실을 본 고객은 평균 173만원을 잃었다.

직장인 장모(35) 씨는 “한참 바닥을 쳤을 때 어느정도 사놓은 게 있었는데, 오르는 속도가 너무 빠르게 느껴져 50%가량은 팔고 나름대로의 수익을 봤다”며 “코스피 상승세가 심상치 않아 지금도 추가 매수를 고민 중”이라고 했다.

삼성전자 다음으로 많은 고객에게 수익을 준 종목은 SK하이닉스[000660](평균 594만원), 두산에너빌리티[034020](206만원) 등이었다.

손실 경험 고객이 많은 종목은 삼성전자에 이어 현대차[005380](137만원), SK하이닉스(246만원) 등이었다.

1분기 국내 주식을 매도한 개인 투자자의 성별 수익을 보면 남성 평균 739만원, 여성 평균은 386만원이었다. 연령대별로는 70대 이상 1873만원, 60대 1011만원, 50대 732만원, 40대 398만원, 30대 221만원, 20대 143만원 순으로 조사됐다.

국내증시 시가 총액, 첫 7000조원 돌파

이런 가운데, 코스피는 연일 사상 치고치를 기록하며 이날 국내 증시의 시가 총액은 사상 처음으로 7000조원을 돌파했다.

이날 오전 10시8분 기준 코스피와 코스닥 시가총액 합은 7037조7977억원이었다.

한국거래소에 따르면 코스피와 코스닥 시가총액 총합이 7000조원을 넘어선 것은 사상 처음이다. 시장별로 보면 현재 코스피 시가총액은 6367조6억원, 코스닥은 670조7971억원이다.

앞서 국내 증시 시가총액은 지난달 27일 사상 처음으로 6000조원을 찍었다. 이후 8거래일 만인 이날 7000조원을 넘어선 것이다.

이날 장초반 급등세에 코스피 시장에 대한 프로그램매수호가 일시효력정지(매수 사이드카)가 발동되기도 했다. 이는 지난 6일 이후 3거래일 만이다.

지난주 뉴욕증시도 3대 주가지수 모두 상승으로 마감했다.