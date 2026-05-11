제2회 ‘AI+ OpenData 챌린지’ 11일부터 모집 공공기관 실제 데이터로 AI 창업기업 모델 개발 우승 6개사에 각 1억원…3개 과제는 구매계약 연계

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부는 공공기관이 출제한 과제를 인공지능(AI)으로 해결하는 제2회 ‘AI+ OpenData 챌린지’ 참가 창업기업을 11일부터 6월 5일까지 모집한다고 밝혔다.

이번 챌린지는 공공기관이 실제 업무에 사용하는 현장 데이터를 AI 창업기업에 공개하고, 이를 활용해 행정 서비스와 국민 생활에 도움이 되는 AI 모델을 발굴하기 위해 마련됐다. 모집 대상은 공고일 기준 업력 10년 이내 창업기업이다.

올해 출제 과제는 모두 6개다. 과제 유형은 후속 구매계약이 가능한 ‘계약 연계형’과 일반형으로 나뉜다.

계약 연계형 과제는 중소벤처기업진흥공단의 ‘정책자금 융자 신청서 자동 생성’, 소상공인시장진흥공단의 ‘소상공인 금융지원 의사결정 모델’, 창업진흥원의 ‘창업기업 성장 이력 생성 인공지능 모델’ 등 3개다.

일반형 과제는 중소벤처기업연구원의 ‘정책 효과 예측 분석’, 기술보증기금의 ‘혁신성장산업 영위기업 자동판별 서비스’, 중진공·한국중소벤처기업유통원의 ‘시장진출 전략 추천’ 등 3개다.

챌린지는 서류심사, 본선, 최종평가 등 3단계로 진행된다. 중기부는 서류심사를 통해 본선에 진출할 30개사를 과제별 5개사씩 선발한다.

본선 진출 기업은 과제별 데이터 정보를 제공받아 AI 모델 개발에 착수한다. 중기부는 기업별로 개발·실증 자금 2000만원을 지원하고, 그래픽처리장치(GPU) 등 AI 설루션 개발에 필요한 기반도 제공한다.

최종 평가는 전문가 대면 평가와 사용자 체험단 평가를 함께 반영한다. 사용자 체험단은 소상공인과 중소기업 관계자로 구성된다. 각 과제당 1개사씩 모두 6개 우승기업이 선정된다.

계약 연계형 과제 3개 우승기업이 개발한 AI 설루션은 출제 기관과의 구매계약을 통해 실제 공공 서비스 현장에 도입된다. 과제 유형과 관계없이 우승기업 6개사에는 각각 1억원의 상금이 지급된다.

우승기업은 창업패키지, 초격차 프로젝트, 기술혁신 연구개발(R&D) 등 중기부 지원사업 선정 때 우대도 받을 수 있다. 중기부는 챌린지에 관심 있는 창업기업을 대상으로 12일 오후 2시 서울 서초구 한국벤처투자 회의실에서 설명회를 연다.

한성숙 중기부 장관은 “이번 챌린지는 공공데이터와 창업기업의 최첨단 인공지능 기술이 만나 행정 서비스를 획기적으로 개선하는 계기가 될 것”이라며 “역량 있는 인공지능 분야 창업기업들이 마음껏 실력을 발휘할 수 있도록 적극 뒷받침하겠다”고 말했다.