예스24, 올해 상반기 판매량 집계

[헤럴드경제=차민주 기자] 코스피가 매월 사상 최고치를 경신하면서 ‘주식 책’을 찾는 독자들이 늘어난 것으로 나타났다.

9일 예스24와 연합뉴스에 따르면 이 서점의 올해 상반기 기준(1월 1일∼5월 6일) 국내주식 관련 도서 판매량은 지난해 같은 기간 대비 305% 급증했다.

이는 국내 주식 시장이 계속해서 몸집을 불리면서 투자에 대한 관심이 높아진 독자가 늘어난 데 따른 결과로 해석된다. 자산관리, 연금 투자, 재무 역량 강화를 비롯해 투자·재테크·경제 분야 도서 전반에서 판매량이 꾸준한 성장세를 보인 것으로 나타났다.

해당 분야에 대한 수요가 커지자 예스24는 투자·재테크·경제 분야 기획전과 저자 강연회 등 독자들의 이목을 끌 만한 이벤트에 나서기도 했다.

우선 재테크 필독서와 주목할만한 경제경영 분야 도서를 선정해 소개하고 기획전 추천 도서 구매 고객에게 에코백 등 사은품을 증정한다.

오는 31일에는 서울 마포중앙도서관에서 ‘평생 월급 500만 원 만들기: 연금투자 실전 3단계 전략’의 김성일 저자 강연과 사인회가 열린다.

오다은 예스24 경제경영·자기계발 분야 PD는 “코스피 7,000 시대, 투자에 대한 관심이 일시적인 열풍에 그치지 않고 체계적인 경제 학습과 장기적인 자산관리 전략으로 이어지는 흐름이 뚜렷하게 나타나고 있다”며 “앞으로도 독자들이 자신만의 투자 원칙을 세우는 데 실질적인 도움이 되는 콘텐츠와 강연 등을 지속적으로 선보일 것”이라고 말했다.

한편, 코스피는 현재 7000선을 넘어서고 향후 더 상승할 수 있다는 전망이 나오는 추세다. 국내주식 관련 도서 판매량은 코스피가 5000선과 6000선을 각각 돌파한 1월과 2월에도 판매량이 작년 동기 대비 319%와 294% 증가했다.