[헤럴드경제=이명수 기자] 한국사 강사 출신 전한길씨와 함께 보수진영에서 활동을 하고 있는 김현태 전 707특임단장 6·3 재보선 인천 계양을에 출마하겠다고 공식선언했다.

김현태 전 단장은 8일 11시 서울 코리아나호텔에서 열린 ‘전한길,김현태 출마 기자회견’에서 이재명 대통령의 지역구인 인천 계양을에 출마한다고 밝혔다.

그는 이날 출마선언에서 “지금까지 35명의 군인들이 부당하게 파면등 징계를 받았고, 수많은 군인들이 억울하게 수사를 받고 있다”고 말하고 “왜 국가와 민족을 위해 헌신한 군인들이 내란이라는 거짓된 정치의 희생양이 되어야 하냐”고 호소했다.

그러면서 “지금 대한민국은 자유민주주의와 법치주의가 위협받는 풍전등화의 위기에 있다”고 강조하고 “이승만,박정희 대통령의 정신을 이어받고, 45만 장병들의 명예를 되찾겠다”고 각오를 밝혔다.

이어“민주당의 텃밭이며 이재명(대통령)이 거쳐간 인천 계양을에서 정의를 바로 세우고 자유대한민국을 지켜내는 장도를 시작하겠다”고 밝혔다.

김 전 단장은 또 “인천 계양을은 공항을 곁에 두고 있고, 철도와 고속도로가 뻗쳐나가는 교통의 요지임에도 불구하고 대중교통은 불편하다”고 지적한뒤 “거물급 정치인들이 거쳐간 20년 세월동안 왜 제자리 걸음이냐”며 지역구 주민들의 각성을 촉구하기도 했다.