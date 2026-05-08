문체부·영진위, 1차로 225만장 배포 영화관 온라인 회원 쿠폰함에 1인 2매씩 우대 할인·‘문화가 있는 날’ 중복 사용 可

[헤럴드경제=한지숙 기자] 정부가 영화 관람 6000원 할인권 450만 장을 두 차례에 걸쳐 지원한다.

문화체육관광부와 영화진흥위원회는 오는 13일 오전 10시부터 영화 할인권 225만 장을 배포한다고 8일 밝혔다.

나머지 225만 장은 7월 배포할 계획이다.

앞서 문체부는 지난달 추가경정예산에서 이 사업을 위한 예산 271억원을 확보했다.

이번 할인권은 멀티플렉스 영화상영관인 CGV, 롯데시네마, 메가박스, 씨네큐 누리집과 앱에서 사용할 수 있다. 영화관별로 온라인 회원의 쿠폰 함에 할인권이 1인 2매씩 자동 지급된다.

각 영화관이 보유한 수량이 소진되면 미사용 할인권은 자동 소멸한다.

독립·예술영화전용관, 작은영화관, 실버영화관 등에서는 누리집에서만 할인권을 사용할 수 있다.

시스템상 누리집에서 할인권을 제공할 수 없는 영화관에서는 현장에서 선착순으로 배포한다.

참여 영화관 목록은 영진위 누리집(www.kofic.or.kr)에서 확인할 수 있다.

할인권은 다른 할인 혜택과 중복으로 사용하는 것도 가능하다.

이에 따라 매월 둘째 주와 마지막 주 수요일에 CGV, 롯데시네마, 메가박스에서 영화를 볼 경우, 영화를 1만 원에 관람할 수 있는 ‘문화가 있는 날’ 혜택과 중복해서 4000원이면 예매할 수 있다.

장애인 우대 할인, 경로 우대 할인, 청소년 할인, 조조할인과도 중복 사용이 가능하다.

다만 할인된 가격이 1000원 미만인 경우에는 1000원으로 가격이 조정된다.

또 통신사 회원 할인은 중복 사용이 불가능하다.

문체부는 자세한 예매 방법을 안내하기 위해 전담 안내 창구(02-2135-2618)를 별도로 운영하기로 했다.