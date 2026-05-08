[헤럴드경제=이명수 기자] 래퍼 스윙스가 과거 법인카드 도용을 6개월만에 알게 되어 큰 피해를 봤다고 털어놨다.

스윙스는 지난 7일 유튜브 채널 ‘이은지’ 토크쇼 ‘무대포’ 게스트로 출연해 과거 법인카드 도용으로 5000만원가량 피해를 본 적 있다고 밝혔다.

스윙스는 “어느 날 돈을 관리하는 직원이 ‘대표님 문제가 생겼다’고 하더라. 어떤 사람이 법인카드를 6개월 동안 5000만원 정도 썼다고 했다”고 말했다.

이어 카드를 쓴 여성에게 “6개월 동안 5000만 원 쓴 게 사실이냐”고 물었더니 “(여성이) 스윙스 오빠가 쓰라고 했다”며 “술집에 있었는데 스윙스와 합석하게 됐고 그 오빠가 카드를 주면서 ‘넌 앞으로 내 돈 써’라고 했다는 거다”라며 씁쓸해 했다.

그러면서 “생각해보니 6개월 전에 카드를 잃어버렸다. 새로 발급받은 카드가 있어서 신경을 안 썼다”고 밝혔다.

스윙스는 “그분은 돈을 다 물어냈다. 한 3년 걸렸고 한 달에 얼마씩 내게 했다. 그렇게 끝났다”며 “되게 웃긴 사건이었다”고 말했다.