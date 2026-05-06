글로벌 매출 1위 항암제 타깃 SB27 동등성 확보 자체 분석 역량 내재화로 개발 효율·속도 극대화 1·3상 동시 진행 오버랩 전략…연내 완주 목표

[헤럴드경제=최은지 기자] 삼성바이오에피스가 전 세계 매출 1위 면역항암제 ‘키트루다(성분명 펨브롤리주맙)’의 바이오시밀러 ‘SB27’ 개발에서 핵심 지표를 달성하며 상업화 속도를 높이고 있다.

전 세계적으로 가장 큰 매출을 기록 중인 면역항암제 시장을 선점하기 위한 K-바이오의 속도전이 본격화되는 양상이다.

삼성바이오에피스는 SB27 임상 1상의 1차 평가를 위한 약동학 평가 지표(primary PK endpoint)에서 오리지널 의약품과의 동등성을 입증했다고 6일 밝혔다.

이번 임상은 비소세포폐암 환자 163명을 대상으로 한국 등 4개국에서 진행됐으며, 약물의 체내 체류 정도를 나타내는 ‘혈중 농도-시간 곡선 아래 면적(AUC)’ 분석 결과 사전 수립한 동등성 기준을 충족했다.

SB27의 오리지널 의약품인 키트루다는 미국 MSD가 개발한 세계 최대 매출 규모의 면역항암제다. 지난해 글로벌 매출만 약 46조원(317억달러)에 달하며, 흑색종과 비소세포폐암 등 다양한 종양 치료에 광범위하게 쓰인다.

삼성바이오에피스는 오는 2028년부터 시작될 키트루다의 특허 만료 시점에 맞춰 시장을 선점하기 위해 역량을 집중하고 있다.

특히 이번 결과는 외부 임상시험수탁기관(CRO)에 의존하지 않고 삼성바이오에피스가 자체적으로 내재화한 임상 통계 분석 및 약동학 분석 역량을 기반으로 도출됐다는 점에서 R&D 경쟁력을 입증했다는 평가다.

회사는 임상 1상과 3상을 병행하는 ‘오버랩(Overlap)’ 전략을 통해 연구 기간을 단축하고 있으며, 올해 안에 임상 3상까지 완주하겠다는 계획이다.

신동훈 삼성바이오에피스 임상의학본부장(부사장)은 “블록버스터 면역항암제 바이오시밀러 SB27의 임상 1상 결과는 당사의 글로벌 수준 연구개발 역량을 입증한 것”이라며 “임상 3상을 완주해 시장에서 신뢰받을 수 있는 안전성 데이터를 확보하겠다”고 말했다.