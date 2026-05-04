[헤럴드경제=이명수 기자] 미국과 이란 전쟁으로 호르무즈 해협에 계류 중인 한국 국적 선박이 외부의 충격에 의해 선체 일부에 폭발과 함께 화재가 발생했으나 선원 등 인명 피해는 발생하지 않았다.

4일 뉴시스에 따르면, 외교부는 따르면 한국시간으로 이날 오후 8시40분께 호르무즈 해협 내측 아랍에미리트 인근 해역에 정박 중이던 우리 선사 운용 선박 1척에서 폭발과 함께 화재가 발생했다고 밝혔다.

해당 선박은 화물선으로 알려졌으며 선적은 파나마 국적인 것으로 확인됐다.

이 선박에는 우리 국적 선원 6명과 외국 국적 선원 18명 등 총 24명이 탑승 중이었다. 화재 및 폭발로 인한 인명 피해는 현재까지 없는 것으로 당국은 파악했다.

다만 현재까지 해당 선박에서 폭발이 발생한 배경이나 경위, 정확한 피해 규모 등은 계속 파악 중에 있다.

외교부 당국자는 “폭발 및 화재 발생 원인과 구체 피해 현황 등은 확인 중”이라며 “우리 정부는 금번 사안에 대해 관련국들과 긴밀히 소통하며 호르무즈 해협 내측의 우리 선박·선원의 안전을 위해 필요한 조치를 취해 나갈 것”이라고 했다.