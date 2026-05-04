[헤럴드경제=장연주 기자] 보건복지부가 매달 10만원씩 3년을 저축하면, 정부가 월 30만원씩을 지원해 총 1440만원을 주는 ‘청년내일저축계좌’ 신규 가입자를 모집한다. 정부가 1080만원을 추가로 지원해주는 것은 물론 최대 연 5%의 이자까지 지급돼, 자격요건이 되는 청년이라면 가입해볼 만하다.

4일 보건복지부에 따르면, 청년내일저축계좌는 일하는 저소득층 청년이 3년 만기 후 목돈을 마련할 수 있도록 돕는 자산 형성 지원사업이다.

기준 중위소득 50% 이하의 일하는 청년(만 15∼39세)이 매월 10~50만원을 저축하면 정부가 월 30만원을 지원한다. 3년 만기에 도달하면 본인 저축금 360만원을 포함해 총 1440만원의 적립금과 최대 연 5%의 이자를 수령한다.

혜택을 받기 위해선 가입 후 근로활동을 지속하며 본인 저축금을 계속 적립해야 한다. 아울러 자산형성포털 등에서 자립역량교육 10시간 이수, 자금 활용계획서 제출 등 요건도 총족해야 한다.

청년내일저축계좌는 지난 2022년부터 시작해 그 동안 기준 중위소득 100% 이하의 일하는 청년이 가입 대상이었다.

하지만 올해부터는 기준 중위 200% 이하 청년을 대상으로 한 청년미래적금 도입에 따라 기초생활수급자·차상위계층 청년 지원에 집중한다.

신규 모집 인원은 총 2만5000명이며, 올해부터는 적립 중지 제도가 개선된다.

기존에는 실직, 질병·사고 등 부득이한 사유가 있는 경우 최대 6개월을 적립 중지할 수 있었지만, 일시적인 소득활동 중단에도 계좌유지가 가능하도록 중지기간을 최대 12개월로 확대했다.

신규 가입을 희망하는 청년은 이달 4일부터 20일까지 온라인 복지로 포털과 본인 주소지 시군구 내 읍면동 행정복지센터에서 신청하면 된다.

대상자 선정 결과는 소득·재산조사 등 가입 기준 부합 여부를 검토해 8월 중 개별 문자메시지로 안내되며, 선정된 청년은 가까운 하나은행 지점을 방문하거나 하나은행 원큐 애플리케이션(앱)에서 통장을 개설한 후 8월부터 저축하면 된다.