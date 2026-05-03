보험개발원 분석…지난해 457명 피해 작년 음주운전 어린이 피해 전년比 18.1%↑

[헤럴드경제=권제인 기자] 지난해 어린이날(5월 5일) 발생한 어린이 교통사고 피해자 수가 평소보다 2.4배 많았던 것으로 집계됐다.

3일 보험개발원에 따르면 작년 어린이 교통사고 피해자는 8만3088명으로 전년 대비 4.4% 감소했다. 그러나 어린이 인구 감소 효과를 뺀 인구 1000명당 피해자 수는 19.4명으로 전년(18.8명) 보다 증가했다.

월별 어린이 교통사고 피해자 비중은 야외활동이 많은 5월(5.2%)과 휴가철인 8월(5.4%)에 높았다. 특히 지난해 어린이날 당일 피해자 수는 457명으로, 평상시(190명)의 2.4배이고, 주말(323명)의 1.4배 수준이다.

지난해 음주운전 사고로 인한 어린이 피해자는 346명으로 전년 대비 18.1% 늘었다. 음주운전 사고의 68.5%가 가족 단위 이동이 많은 금요일부터 주말 사이에 집중됐다.

스쿨존 내 어린이 피해자 수는 지난해 137명으로 전년(172명)보다 20.3% 감소했으나 중상자 비중(13.9%)은 비스쿨존 중상자 비중(0.4%)보다 여전히 높았다.

스쿨존 내 어린이 사고의 84%가 보행 중에 발생했다. 차량 탑승 중인 상태에서 교통사고가 난 것보다 중상으로 이어질 확률이 높기 때문으로 분석된다. 또 스쿨존 사고의 30%는 주로 하교 후 학원 이동 등으로 활동반경이 넓어지는 오후에 일어났다.

교통사고 당시 어린이 안전띠 미착용률은 지난해가 22.6%로 전년보다 1.1%포인트(p) 높아졌다.

차량과 자전거 간 충돌로 발생하는 사고의 피해 어린이 수는 2023년 1555명, 2024년 2283명, 지난해 2331명 등으로 매년 늘고 있다. 초등학교 고학년(4∼6학년) 비중이 전체의 75%였다.

보험개발원은 “주행에 익숙해져 빠른 속도로 달리는 경향이 있고 학원 이동 등 자전거 사용 빈도가 높기 때문으로 보인다”며 “자전거를 탈 때 헬멧 등 보호장구를 장착하고 횡단보도를 건널 때는 내려서 걸어가야 한다”고 당부했다.