[헤럴드경제=김성훈 기자] 올해 초 SBS 연애 프로그램 ‘합숙맞선’에 출연했다가 상간녀라는 폭로가 나와 통편집당했던 출연자가, 자신에 대한 의혹을 제기한 보도가 잘못됐다는 사실을 확인받았다며 사후 진행 상황을 알렸다.

출연자인 40대 여성 A 씨는 자신의 SNS에 “(상간녀 의혹을 처음 제기한) JTBC 프로그램(‘사건반장’)은 사실관계를 충분히 반영하지 않은 채 일방적인 내용으로 방송되었고, 잘못을 인정했다”라며 “(의혹을 제기한 보도 영상은) 전면 삭제 및 재업로드 금지 조치가 이루어진 상태이며 관련 기사 또한 정리됐다”라고 밝혔다.

A 씨는 허위사실 유포, 명예훼손 및 손해배상 피해에 대해서는 민·형사상 대응을 진행 중이라며, ‘사건반장’ 측은 A 씨에게 원만한 합의를 요청한 상태라고 전했다. 또 5월부터는 제보자 및 관련 인물들에 대한 재판이 순차적으로 진행될 예정이며, 악성 댓글 및 게시물에 대해서도 약 100여 건 이상의 고소가 진행되고 있다고 밝혔다.

A 씨는 SNS나 온라인 커뮤니티 등에서 자신을 언급한 게시물에 대해 “저를 지속적으로 소비·상품화하거나 수익화 콘텐츠로 이용하며 여론몰이를 조장한 행위에 대해서는 책임을 묻고자 한다”라며 “지정된 기간(5월 1~7일) 내 삭제 시 선처를 고려하겠으나, 이후에도 동일한 문제 발생 시 강경하게 대응할 예정이다”라고 밝혔다.

A 씨는 지난 1월 ‘합숙맞선’에 출연했다. ‘합숙맞선’은 결혼을 원하는 싱글 남녀 10명과 그들의 어머니 10명이 5박6일간 합숙하며 결혼을 목표로 서로를 알아가는 연애 프로그램이다.

방송이 나가고 얼마 뒤 JTBC ‘사건반장’은 “전 남편과 불륜 관계였던 여성이 연애 예능에 출연 중”이라는 한 제보자의 주장을 보도했다. 불륜으로 인해 15년간 유지해 온 결혼 생활이 파탄에 이르렀으며, 소송을 걸어 3000만원의 위자료 판결까지 받아냈다는 주장이었다.

방송 이후 온라인에는 해당 인물이 A 씨라는 추측이 확산됐고, 당시 A 씨는 “과장되고 왜곡된 보도”라며 의혹을 부인했다.

논란이 커지자 ‘합숙맞선’ 측은 A 씨의 데이트 장면을 통편집, 방송에서 그를 제외했다.