[헤럴드경제=이원율 기자]병역 기피자의 입영 의무 면제 연령을 현행 38세에서 43세로 상향해 이른바 ‘버티기 병역기피’를 막기 위한 법안이 국회 국방위에서 14일 처리됐다.

국방위는 이날 전체회의에서 이같은 내용을 뼈대로 한 병역법 개정안 등 5개 법안을 의결했다.

정당 사유 없이 병역의무를 기피하거나, 해외에 체류하며 귀국하지 않는 사람의 경우 입영 의무 면제 연령을 기존 38세에서 43세, 병역 의무가 종료되는 연령을 40세에서 45세로 각각 5년씩 높여 병역기피를 방지하는 내용이 병역법 개정안의 핵심이다.

법안은 또 정당 사유 없이 병역의무를 기피한 사람의 인적 사항 등 정보를 인터넷에 공개하고, 해당 정보를 언론에 제공할 수 있게끔 해 병역기피에 대한 경각심을 높이도록 조치했다.

병무청에 따르면 최근 5년간 ‘38세 이상’ 사유로 전시근로역 처분을 받은 인원은 매년 5000명 이상이다.

2021년 5942명, 2022년 5645명, 2023년 5275명, 2024년 5174명, 지난해에는 5901명으로 6000명에 근접했다. 이 중에는 국외 이주가 상당수를 차지하는 것으로 알려졌다. 실제로 유학·취업을 명목으로 해외 체류 후 면제 연령이 지나면 귀국하는 일이 반복된다는 지적은 꾸준히 제기돼왔다.

지난 2024년 발의 당시 유용원 국민의힘 의원과 같은 당 안철수 의원, 조국 조국혁신당 대표 등은 제안 이유를 놓고 “현행법을 악용하는 사례가 계속 발생하고 있어 이에 대한 문제 제기가 나온다”며 “입영의무 면제 연령 상향 등으로 병역 의무에 대한 기피·면탈 시도를 방지하려는 것”이라고 설명했다.