[헤럴드경제=김보영 기자] 횡단보도를 건너던 5살 아이가 자전거와 충돌해 다쳤으나, 가해 학생 측은 오히려 자전거 수리비를 요구하는 듯한 태도를 보인 것으로 전해져 공분을 사고 있다.

지난 6일, 소셜미디어 스레드에는 “제 아들이 횡단보도에서 자전거를 타고 오는 중학생에 부딪혀 넘어졌다”며 도움을 요청하는 글이 올라왔다.

글 작성자 A씨에 따르면 사고는 이달 초 서울 강동구 고덕동 한 도로에서 발생했다. A씨의 5살 아들은 횡단보도를 건너던 중 반대편에서 자전거를 타고 오던 중학생과 부딪혀 넘어졌다.

이 사고로 아이는 코를 크게 다쳤고, 나흘 동안이나 코피를 흘린 것으로 전해졌다.

문제는 사고 이후 학생 측 부모의 대응에서 불거졌다.

A씨가 공개한 문자 메시지를 보면, 학생의 어머니는 “아이가 자전거 도로로 가는데 애기가 갑자기 뛰어들어왔다고 들었다”며 피해 아동의 과실을 주장했다.

또 “아이가 부딪히면서 우리 아이 자전거가 150만원 정도 하는데 흠집이 났다”며 자전거 수리비 책임을 묻는 발언을 하기도 했다.

이어 “이 사고에 전적인 책임이 없다고 판단했고, 보험회사에서 폐쇄회로(CC)TV를 확인해 처리하기로 했다”는 입장을 전했다고 A씨는 설명했다.

A씨는 “사과 한마디 안 했다. 성인으로서 너무 기본이 안 돼 있다”며 억울함을 호소했다.

도로교통법상 자전거는 차로 분류돼 원칙적으로 보행로를 주행할 수 없다. 부득이하게 인도를 이용해야 할 경우 자전거에서 내려 끌고 가야 한다. 이를 위반해 보행자를 다치게 하면 교통사고처리법상 과실치상 혐의로 처벌받을 수 있다.