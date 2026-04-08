유류세 인하 가능성 열어…“최고가격제는 유가 안정 효과” 고립 선박 26척 중 5척 한국행…“석유 4척·자동차 1척”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 8일 이란의 호르무즈 해협 통항 선박 통행료 부과 가능성과 관련해 “현재로서는 (통행료 지급을) 검토하지 않고 있다”고 밝혔다.

구 부총리는 이날 국회 예산결산특별위원회 종합정책질의에서 국민의힘 배준영 의원의 관련 질의에 이같이 답하며, 해협 통과 비용을 지불하는 방식의 대응에는 선을 그었다.

호르무즈 해협 봉쇄 여파로 고립된 선박 상황에 대해선 “총 26척 가운데 5척이 한국으로 들어오는 선박”이라며 “이 중 4척은 석유, 나머지 1척은 자동차를 실은 것으로 파악된다”고 설명했다.

나머지 선박에 대해서는 “우리 선사가 운영하지만 목적지는 다른 국가”라며 “무엇보다 안전한 항행이 중요해 최선의 노력을 다하고 있다”고 강조했다.

에너지 수급과 관련해서는 “정부와 민간을 합쳐 약 1억9000만톤의 원유를 보유하고 있다”며 “비축유를 제외하더라도 5월까지 사용할 물량은 확보된 상태”라고 밝혔다. 이어 “추가 확보를 위해 산업통상자원부 장관이 해외에서 직접 대응 중”이라고 덧붙였다.

유가 대응 정책과 관련해선 유류세 인하 가능성도 시사했다. 구 부총리는 “과거 유류세 인하는 정유사 단계에서 세금을 낮추는 방식이라 주유소 가격까지 충분히 반영되지 않는 한계가 있었다”며 “현재 시행 중인 최고가격제가 주유소 단계 가격 안정에 일정 부분 효과를 낸 것으로 보인다”고 평가했다.

그러면서 “2차 대책에서는 유류세 인하까지 병행해 국민 부담을 줄이는 방안을 검토하겠다”고 밝혔다.