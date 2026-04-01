- 2025년 6월 출시 후 티맵모빌리티 등 400여 개 파트너사 도입 완료

- 딥러닝 기술로 선정성·사행성 광고 실시간 차단 및 브랜드 안전성 확보

디지털 마케팅 및 애드테크 전문 기업 (주)넥스트페이퍼엠앤씨(대표이사 손명희, 곽동수)가 인공지능(AI) 기반의 광고 크리에이티브 자동 검수 솔루션 ‘AI Ray’를 통해 매체사들의 브랜드 가치 보호에 앞장서고 있다고 밝혔다.

지난 2025년 6월 베타 버전을 선보인 ‘AI Ray’는 갈수록 복잡해지는 디지털 광고 생태계에서 부적절한 광고 소재(크리에이티브)를 실시간으로 탐지하고 차단하는 혁신 솔루션이다.

특히 ‘AI Ray’는 구글 코리아 및 구글 APAC이 주관하는 주요 행사에 발표자로 초대받으며 기술력과 알고리즘의 우수성을 대외적으로 입증했다. 출시 이후 시장의 높은 신뢰를 바탕으로 현재 국내 모빌리티 플랫폼인 (주)티맵모빌리티를 비롯해 약 400여 개의 주요 파트너사에 도입되어 안정적으로 운영 중이다.

‘AI Ray’는 네 가지 핵심 강점을 기반으로 경쟁력을 갖추고 있다. 먼저 딥러닝 기반의 실시간 분석 기능을 통해 광고 소재에 포함된 선정성, 사행성, 혐오 표현 등을 즉각적으로 감지하며, 사람이 육안으로 확인하기 어려운 미세한 위반 요소까지 정확히 파악해낸다. 여기에 매체 맞춤형 필터링 기능을 더해 교육용 앱에는 보다 엄격한 기준을 적용하고, 커뮤니티 앱에는 상대적으로 유연한 기준을 적용하는 등 상황에 최적화된 검수 강도 조절이 가능하다.

이러한 자동화 시스템은 기존 수동 검수 대비 95% 이상의 효율 개선을 이끌어내며, 운영 비용 절감과 처리 속도 향상이라는 두 가지 효과를 동시에 실현한다. 동시에 브랜드 세이프티를 강화해 부적절한 광고 노출을 사전에 차단함으로써 매체의 이미지를 보호하고, 광고주와 사용자 모두에게 보다 안전한 디지털 환경을 제공한다.

‘AI Ray’ 서비스를 기획한 넥스트페이퍼엠앤씨 윤정희 이사는 “’AI Ray’는 광고 시장의 고질적인 문제인 불량 광고 노출을 해결하는 핵심 열쇠(Key)”라며, “티맵모빌리티와 같은 대형 플랫폼에서의 성공 사례를 바탕으로 국내외 매체사가 안심하고 수익을 창출할 수 있도록 기술 고도화에 집중할 것”이라고 밝혔다. 이어 “더 많은 매체가 브랜드 안전을 지킬 수 있도록 합리적인 과금 체계를 도입했다”고 덧붙였다.

한편, 넥스트페이퍼엠앤씨는 수백 개의 파트너사로부터 수집된 빅데이터를 바탕으로 AI 모델을 고도화하고 있으며, 향후 동영상 광고 검수 기능까지 영역을 확장할 계획이다.