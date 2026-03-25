[헤럴드경제=문영규 기자] 올 1월 출생아 수가 동월 기준 7년 만에 가장 많은 수준인 2만7000명 수준으로 집계됐다. 합계출산율도 1.0 수준에 육박했다.

국가데이터처가 25일 발표한 인구동향에 따르면 지난 1월 출생아 수는 지난해 같은기간보다 2817명(11.7%) 증가한 2만6916명이었다.

출생아 수는 1월을 기준으로 지난 2019년 3만217명에 이어 7년 만에 가장 많았다.

1월 출생아는 2016년(-6.0%)부터 9년 연속 감소 추세였다. 그러던 지난해 12.5% 늘어났고 올해도 10%대 증가율을 보이며 2년 연속 상승했다.

1월 합계출산율(여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수)은 0.99명으로 1년 전보다 0.10명 증가해 1에 가까워졌다. 이는 지난 2024년 1월 월별 합계출산율 통계 작성 이후 가장 많은 것이다.

출산에 영향을 미치는 결혼도 지속해 증가하는 추세다.

1월 혼인 건수는 전년동월보다 2489건(12.4%) 많은 2만2640건으로 1월 기준으로 하면 지난 2018년 2만4370건 이후 8년 만에 최대다.

사망자 수는 줄었다.

지난 1월 사망자 수는 3만2454명으로 1년 전보다 6950명(17.6%) 감소했다. 작년 1월 기상 여건 악화로 사망자 수가 21.7% 증가했던 데 따른 기저효과가 작용한 것이란 분석이다.

출생아 수가 늘고 사망자 수는 줄면서 자연감소도 줄었다. 1월 자연증가(출생아 수-사망자 수)는 마이너스(-)5539명을 기록했다.

1월 이혼 건수는 290건(4.2%) 증가한 7천208건으로 집계됐다.