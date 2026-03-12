[헤럴드경제=이명수 기자] 방송인 MC딩동이 인터넷 생방송 중 여성 BJ의 머리채를 잡는 장면이 공개되면서 논란이 되고 있는 가운데 해당 BJ이 고소장을 제출했다.

10일 온라인 커뮤니티에는 자신을 피해 BJ라고 밝힌 A씨의 입장문이 올라왔다.

A씨는 “서로 욕하는 것은 방송에서 합의된 부분이었다”며 “MC딩동이 평소에도 2년 전 음주 사건을 개그 소재로 자주 이야기했다. 그가 가장 무시하던 사람이 나였고 내 목소리가 귀에 잘 들린다고 말하기도 했다”고 주장했다.

A씨는 처음에는 진정성 있는 사과가 있다면 고소까지는 하지 않으려 했다고 밝혔다. 하지만 “현재 PTSD와 공황 증상으로 정신과 상담을 받고 있고 상해 진단서도 전치 2주가 나왔다”며 “변호사를 선임했고 이미 고소장을 제출했다”고 설명했다.

논란이 커지자 MC딩동도 직접 입장을 밝혔다.

MC딩동은 11일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “현재 온라인상에 퍼지고 있는 내용 중 사실과 다르거나 일부 장면만을 근거로 왜곡·확대 해석된 부분이 있다”며 “이 사안을 매우 엄중하게 보고 있으며 법률대리인을 통해 민형사상 대응을 포함한 필요한 조치를 진행 중”이라고 밝혔다.

이어 “수사와 법적 절차가 진행 중인 사안인 만큼 확인되지 않은 추측성 주장이나 일방적인 내용의 재확산은 또 다른 피해를 낳을 수 있다”며 “사실과 다른 내용까지 기정사실처럼 퍼지고 있는 상황은 더 이상 묵과하지 않겠다”고 강조했다

그러면서 “이번 일의 무게를 가볍게 생각하지 않고 있으며 필요한 부분에 대해서는 끝까지 책임 있는 자세로 임하겠다”며 “심려를 끼쳐드린 점에 대해 송구스럽게 생각한다”고 덧붙였다.