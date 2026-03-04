- 3년 연속 수상으로 디자인 경쟁력 입증

감성 라이프스타일 브랜드 무아스가 2026 iF 디자인 어워드에서 출시 예정인 신제품 2종으로 본상(Winner)을 수상하며 3년 연속 수상을 달성했다.

이번수상 제품은 △무아스 오브제 메탈 자동 디스펜서(Metal Soap&Gel Dispenser)와 △무아스 멀티 에어젯 BLDC 손 건조 헤어 드라이기(Dual Care Hair&Hand Dryer)다. 두 제품은 현대적인 주방·욕실 공간에서의 사용성 및 위생 경험을 미니멀한 디자인과 실용적 기능으로 확장했다는 점에서 의미가 크다.

iF 디자인어워드는 독일 인터내셔널 포럼 디자인(iF International Forum Design)이 주관하는 국제 디자인 어워드로, 전 세계 다양한 분야의 출품작을 대상으로 아이디어, 기능, 차별성, 지속가능성 등을 종합 평가해 수상작을 선정한다.

‘무아스 오브제 메탈 자동 디스펜서’는 스테인리스의 견고한 바디 디자인으로 현대적인 공간에 자연스럽게 어우러지는 자동 디스펜서로, 적외선 센서 기반 비접촉식 작동과 듀얼 센싱을 적용해 위생적인 사용 경험과 세제 낭비 절감을 함께 고려하였다. 또한 상단 인디케이터와 리필형 뚜껑 구조로 사용 및 보충 편의성을 높였으며, IPX7 방수와 충전식 배터리를 적용해 실사용 환경에서의 내구성과 실용성을 강화했다.

두번째 수상 제품인 ‘무아스 멀티 에어젯 BLDC 손 건조 헤어 드라이기’는 헤어 드라이어와 손건조기를 하나로 결합한 듀얼케어 제품이다. 욕실 환경에 맞춘 구조로 공간 활용성과 사용 효율을 높였으며, 헤어 드라이 모드에서는 음이온 방출로 모발 손상을 최소화하도록 설계되었다. 편리성을 강화하여 거치대에 올려두면 자동으로 손건조 모드로 전환돼 위생적인 사용이 가능하며, 라운드 쉐입 거치대와 후면 디스플레이·LED 라이트링으로 안전성과 직관적 사용성을 강화했다.

무아스는이번 수상으로 3년 연속 iF 디자인 어워드 본상을 달성했다. 2024년 스마트 핸드바 LCD 빌트인 체지방 체중계, 2025년 미니 오토 플립 탁상 시계에 이어 2026년에는 위생·욕실 영역 신제품 2종이 연이어 본상을 수상하며 무아스 디자인 연구소의 역량을 입증했다.

무아스문철우 대표이사는 “무아스는 생활 속 작은 불편을 관찰하여 디자인과 혁신으로 해결책을 제시하는 브랜드로서 이번 iF 선정은 외형의 디자인뿐만 아니라 위생·사용성·공간 효율을 함께 해결한 점을 인정받은 결과”라며 “앞으로도 ‘Smart & Simple’ 철학 아래 고객의 일상의 가치를 높이는 제품을 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.

한편, 무아스는이번 수상작인 ‘오브제 메탈 자동 디스펜서와 멀티 에어젯 손 건조 헤어 드라이기’는 올해 4월 출시 예정이다.