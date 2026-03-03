“집 사려고 몇 년간 아껴 모았는데, 그 사이 집값이 모은 것보다 훨씬 더 올랐어요”

전국 분양가 5년새 73%↑, 기타 지방도 44.6% 상승...공사비 부담에 하락 기미 보이지 않아

최근 몇 년간 집값과 분양가가 급등하면서 내 집 마련 부담이 커지고 있다. 이에 주택 구매를 위해 모아둔 자금으로는 원하는 시기에 집을 사기 어려운 현실이 이어지면서, 실수요자들의 대책 마련의 고민은 날로 깊어지고 있다.

전국 분양가는 그동안 가파른 오름세를 보여왔다. 2021년 3.3㎡당 395만 원에서 2026년 684만 원으로, 지난 5년간 약 73% 상승했다. 또한, 수도권을 제외한 지방의 경우에는 같은 기간 359만 원에서 519만 원으로 약 44.6% 올랐다. 이러한 급격한 분양가 상승은 청약이나 내 집 마련을 계획했던 실수요자들에게 큰 부담으로 작용하며, 주택 마련을 준비하는 가계의 재정 부담이 한층 높아졌다.

이처럼 분양가 상승의 주요 원인으로는 건설 원가와 공사비 증가, 토지 보상가, 인플레이션 등이 꼽힌다. 공사비 부담으로 분양가 하락은 쉽게 나타나지 않고 있다. 실제 대규모 개발 사업에서도 건설 비용과 설계 변경이 논쟁거리로 떠오르곤 한다. 예를 들어, 현대자동차가 서울 강남구 삼성동에 추진한 글로벌 비즈니스 센터(GBC) 프로젝트는 당초 105층 초고층 빌딩 계획에서 층수를 줄여 여러 동으로 나누는 설계 변경이 논의됐다. 이는 공사비와 안전, 설계 효율성을 고려한 결정으로, 대형 건설 프로젝트에서 비용과 설계 조정이 얼마나 큰 영향을 미치는지를 보여준다.

이처럼 공급가 상승으로 분양가 부담이 커지자, 합리적인 분양가 아파트에 대한 관심이 덩달아 늘어나고 있다. 특히 지방은 수도권보다 분양가가 낮은 데다, 정부가 지방 주택시장 활성화를 위해 취득세·재산세·양도소득세 감면과 세제 혜택을 확대하면서 실수요자들의 접근성이 한층 개선되고 있다. 이러한 정책은 지방 아파트 구매 시 세제 부담을 줄여주고, 상대적으로 합리적인 분양가에 내 집 마련을 할 수 있는 기회를 제공한다.

한 부동산 전문가는 “분양가 급등 속에서 내 집 마련 전략을 신중히 세울 필요가 있다. 이에 지방 아파트나 기존 분양 단지를 활용하는 것도 부담을 줄이는 방법이 될 수 있으며, 정부의 세제 혜택과 지원 정책을 적절히 활용한다면 실수요자들이 보다 합리적인 가격으로 내 집 마련 기회를 확보할 수 있다”고 말했다.

실제로 이러한 전략에 맞는 사례는 최근 분양 계획에서도 찾아볼 수 있다. 포스코이앤씨는 경상북도 안동시 옥동 일원에 들어서는 ‘더샵 안동더퍼스트’를 오는 3월 분양할 예정이다.

더샵 안동더퍼스트는 지하 3층~지상 최고 20층 7개 동, 총 493가구로 구성되며, 라이프스타일에 맞춘 다양한 평면을 제공한다. 단지는 약 2만 평(6만5,404㎡) 규모의 안동 옥동지구 도시개발사업지 내에 들어서며, 공원과 녹지 등 도시기반시설이 함께 조성돼 쾌적한 주거환경과 미래가치가 기대된다.

단지 인근에는 영호초가 위치해 도보 통학이 가능하며, 반경 약 2km 이내에 경덕중, 안동중, 안동중앙고, 경안여고, 한국생명과학고 등 다수의 중·고교가 자리하고 있다. 안동시립중앙도서관과 옥동사거리 일대 학원가도 가까워 우수한 교육환경을 갖췄다.

아울러 경북바이오일반산업단지, 풍산농공단지, 안동종합유통단지 등 다수의 산업단지로의 출퇴근이 편리한 직주근접 주거환경을 갖췄다.

이마트(안동점)와 하나로마트 등 대형 유통시설과 옥동 중심상권을 편리하게 이용할 수 있으며, 롯데시네마와 안동문화예술의전당 등 문화·여가시설도 가깝다. KTX 안동역과 안동종합버스터미널이 차량으로 10분 이내 거리에 있고, 서안동IC를 통해 중앙고속도로 진입이 수월하다.

‘더샵’ 브랜드에 걸맞은 상품성도 갖췄다. 대부분 세대에서 맞통풍이 가능한 4베이 판상형 중심 설계를 적용했으며, 펜트리와 드레스룸, 파우더룸 등 수납 공간도 다양하게 구성했다. 전용 70㎡ 타입은 전 가구 남향 배치가 적용됐다.

주차장은 지하 3층~지상 1층에 조성되며, 세대당 약 1.5대의 주차공간을 확보해 경북 평균 주차대수(0.98대) 대비 여유로운 주차환경을 제공한다.

커뮤니티 시설은 지역 내에서 차별화된 구성으로 마련된다. GDR 시스템을 적용한 실내골프연습장, 피트니스센터 등으로 구성된 스포츠존을 비롯해 오픈 스터디와 열람실, 카페(키즈룸 포함) 등 에듀존도 함께 조성된다.

한편 견본주택은 경상북도 안동시 송현동 일원에 들어서며, 입주는 2028년 9월 예정이다.