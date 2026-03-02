차세대 버전 ‘몸값 절반’ 인하 추진 가격 경쟁력 앞세워 로봇 대중화 주도 PnD 모듈로 원가 40~50% 절감 오는 4일 국내 첫 공개 연매출 2000억원 기대

[헤럴드경제=정경수 기자] 현대자동차가 차세대 이동형 로봇 플랫폼 ‘모베드’의 가격을 300만원 이하로 책정하는 방안을 추진하는 것으로 알려졌다. 이는 고급형 애플 맥북과 비슷하거나 더 낮은 수준으로, 로봇의 가격 장벽을 크게 낮춰 대중화를 선도하겠다는 전략으로 풀이된다.

2일 업계에 따르면 현대차는 모베드 가격을 300만원 이하로 책정하는 방안을 유력하게 검토 중이다. 생산 단가를 대폭 낮춰 가격 경쟁력을 확보하는 것이 핵심 전략이다. 모베드는 올해 1분기부터 본격 판매에 들어간다.

현대차 관계자는 모베드의 판매 가격과 관련해 “300만원 이하로 검토 중이며 많이 비싸진 않은 수준이 될 것”이라고 말했다.

300만원 내외 수준으로 출시될 경우 ‘맥북보다 싼 로봇’이라는 상징성을 갖게 된다. 실제 300만원 이하 가격대는 고급형 노트북과 비슷하거나, 일부 모델 기준으로는 오히려 더 낮은 수준이다. 동시에 프리미엄 로봇청소기(100만~200만원대)보다는 다소 높지만, 산업용 로봇이 수천만원대에 형성돼 있다는 점을 고려하면 사실상 가전제품 수준의 가격표가 붙게 된다.

이는 로봇을 특수 설비가 아닌 ‘고가 가전제품에 준하는 장비’로 인식 전환시키는 효과를 낳을 수 있다. 업계에서는 “기업뿐 아니라 중소 사업장이나 리조트·골프장·소형 물류센터 등도 도입을 검토할 수 있는 가격대”라며 “로봇의 대중화 속도를 크게 앞당길 수 있는 상징적 가격”이라고 평가한다.

‘고성능’ 대신 ‘가성비’…원가 낮춰 가격 경쟁력 확보

가격 인하의 핵심은 모듈 구조 단순화다. 기존 모베드에는 ‘DnL(Drive-and-Lift)’ 모듈이 적용됐다. DnL은 말 그대로 ‘구동(Drive)’과 ‘들기(Lift)’ 기능을 동시에 수행하는 고성능 로보틱 모듈이다. 각 바퀴에 3개의 모터가 탑재돼 동력 전달과 조향은 물론, 차체 기울기까지 능동적으로 제어한다.

울퉁불퉁한 지면이나 경사로에서도 차체를 수평으로 유지하고, 휠베이스와 조향각을 자유롭게 조절할 수 있어 복잡한 도심 환경이나 연구·실증 단계에서 강점을 보인다. 다만 모터·센서·제어 로직이 복잡한 만큼 부품 단가와 제조 비용이 높다는 한계가 있다.

반면, 차세대 모델에 적용이 검토되는 ‘PnD(Plug-and-Drive)’ 모듈은 구조를 대폭 단순화한 이동 모듈이다. 바퀴 안에 구동 모터와 기본 센서, 서스펜션, 브레이크 등을 일체형으로 넣어 ‘꽂으면 바로 움직일 수 있는’ 수준의 이동성을 제공한다. 차체 기울기 제어 등 고난도 기능은 제외하는 대신, 기본적인 주행·정지·회전에 집중해 경량화와 원가 절감을 실현했다.

결과적으로 현대차는 PnD 적용을 통해 모듈 단가를 40~50% 낮추고, 최종 플랫폼 가격 역시 기존 대비 절반 수준으로 끌어내리는 것을 목표로 하고 있다.

최근 인공지능(AI) 확산으로 제조·물류·서비스 현장에서 이동 로봇 수요가 늘어나는 가운데, 현대차는 가격 경쟁력을 앞세워 초기 시장을 선점하겠다는 계산이다.

지형 따라 균형 맞추고, 목적지 설정 및 주행까지 스스로 판단

모베드는 특정 기능을 수행하는 단일 로봇이 아닌 ‘이동 플랫폼’이다. 상단에 적재함을 얹으면 물류·배송 로봇이 되고, 카메라를 장착하면 촬영 장비로, 디스플레이를 달면 이동형 광고판으로 활용할 수 있다. 보안·순찰, 골프장 카트, 연구·교육용 플랫폼 등 다양한 산업군을 동시에 공략할 수 있다는 점이 강점이다.

기술적으로는 4개 바퀴를 독립 제어하는 ‘편심 메커니즘’을 적용해 울퉁불퉁한 지면에서도 차체를 수평으로 유지한다. 최대 ±10도 경사로와 20㎝ 높이 장애물 주행이 가능하다. 자율주행 기능을 갖춘 ‘모베드 프로’와 커스터마이징 수요를 겨냥한 ‘모베드 베이식’으로 구성된다.

7인치 터치스크린 기반 인터페이스를 통해 전문 지식 없이도 목적지 설정과 주행이 가능하다.

1분기 양산·판매 돌입…3년간 1.5만대 목표

모베드는 2022년 CES에서 콘셉트 모델이 처음 공개된 이후 상용화를 위한 준비를 이어왔다. 지난해에는 일본 도쿄에서 열린 국제로봇전시회에서 양산형 모델을 처음 선보이며 글로벌 고객사 확보에 나섰다.

이어 지난 1월 국립전파연구원의 적합성 평가에서 ‘적합 등록’ 판정을 받으며 국내 판매를 위한 절차도 마무리했다. 오는 4일에는 서울 삼성동 코엑스에서 열리는 ‘2026 스마트공장·자동화산업전(AW 2026)’에서 모베드를 국내에 처음 공개하고 구체적인 활용 방안을 제시할 예정이다.

현대차 로보틱스랩은 최근 모베드의 첫 공식 제품소개서를 배포하며 본격적인 영업에 돌입했다. 모베드는 올 1분기부터 양산 및 판매에 들어간다.

생산은 일단 에스엘(SL)을 통한 위탁 방식으로 이뤄진다. 다만 향후 현대차가 직접 생산할 가능성도있다. 현대차그룹은 지난달 27일 전북 새만금 부지에 4000억원을 투입해 연간 3만대 규모의 로봇 제조 및 부품 클러스터를 조성한다고 밝혔다. 이곳에는 로봇 완성품 생산라인과 함께 파운드리(위탁생산) 기능을 갖춘 공장이 들어선다. 로봇 제조 클러스터는 2028년 착공해 2029년 완공을 목표로 한다.

현대차는 향후 3년간 모베드를 1만~1만5000대 판매할 계획이다. 이를 달성할 경우 연간 매출 규모는 1500억~2000억원이 될 것으로 점쳐진다.

모베드는 오는 2028년 양산을 목표로 한 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’보다 먼저 시장에서 수익을 창출하는 모델로서 그룹 로봇 전략의 ‘첫 단추’다.

산업용·휴머노이드는 보스턴 다이나믹스가, 웨어러블·서비스·이동형 로봇은 로보틱스랩이 맡는 이원 체제로 로봇 풀라인업 구축에 속도를 내고 있다. 로보틱스랩은 매년 1~2종의 로봇을 출시하며 14개 라인업을 단계적으로 확대할 계획이다.