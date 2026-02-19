[리얼푸드=육성연 기자] 아워홈은 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘신상출시 편스토랑’의 ‘돼지 전쟁’편 우승 메뉴을 선보인다고 19일 전했다.

온더고 신제품은 ‘김준현의 감자가득 짚불향 돼지덮밥’이다. 아워홈은 편스토랑의 파트너사로 참여해 ‘편하게 즐기는 집밥 레스토랑’ 콘셉트의 간편식을 선보이고 있다.

지난 13일 방영된 편스토랑 ‘돼지 전쟁’ 편에서는 개그맨 김준현이 선보인 ‘감자가득 짚불향 돼지덮밥’이 우승을 차지했다. 짚불 구이 풍미를 끌어올린 돼지불고기와 기름 없이 오븐으로 조리한 감자밥이다. 돼지불고기는 은은한 짚불 향을 살렸다. 여기에 간장 장아찌 소스, 구운 양파, 표고버섯을 더했다.

신제품은 아워홈몰과 네이버 브랜드스토어, 컬리 등에서 구매할 수 있다. B마트와 쿠팡, 오프라인에서도 차례대로 만나볼 수 있다. 아워홈몰 및 네이버 브랜드스토어에서는 출시를 기념해 오는 26일까지 최대 35% 할인과 포토리뷰 이벤트도 진행한다.

아워홈 관계자는 “방송에서 화제가 된 레시피를 정교하게 구현해 완성도를 높였다”며 “편스토랑 제품은 간편식은 물론 아워홈이 운영하는 사내 식당과 다양한 외식 브랜드 매장의 메뉴로 확대할 계획”이라고 말했다.