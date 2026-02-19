[리얼푸드=육성연 기자] 정수기 브랜드 브리타가 ‘2026 건강지능(HQ) 및 물 섭취 인식’ 설문조사 결과를 발표했다.

19일 브리타에 따르면 본 조사는 ‘트렌드 코리아 2026’의 주요 키워드인 ‘건강지능(Health Quotient, HQ)’ 개념을 바탕으로, 현대인의 물 섭취 행태를 점검하고 보다 건강한 웰니스 라이프스타일을 제안하기 위해 기획됐다. ‘건강지능’이란 자신의 건강 상태를 정확히 파악하고, 올바른 정보를 선별해 주도적으로 건강을 관리하는 실천 역량을 의미한다.

브리타가 지난달 26일부터 29일까지 전국 성인 857명을 대상으로 실시한 조사 결과, 응답자의 절반 이상이 건강지능 개념을 ‘처음 들어본다’(50.8%)고 답했다. ‘수분 섭취’의 중요성에 대해서는 95.3%가 ‘중요하다’고 말했다.

물을 마시려고 하는 이유(복수 응답)로는 ‘건강 관리’가 68.1%로 가장 많았다. ‘갈증 해소’는 56.1%로 뒤를 이었다.

물을 마실 때 ‘자신을 돌보고 있다’고 느끼는 순간으로는 ‘하루를 시작하거나 마무리할 때’(35.2%)와 ‘바쁜 일상에서 잠시 멈춰 물을 마실 때’(29.5%)가 많이 언급됐다. 물을 마신 후 가장 먼저 느끼는 변화로는 ‘기분 안정’(35.1%)이 가장 높았다.

그러나 그에 비해 실천이 따르지 못하는 인식과 행동의 불일치가 뚜렷하게 나타났다. 하루 평균 음용량질문에 응답자의 86.6%가 ‘1.5L 이하’라고 답했다. 세계보건기구(WHO) 권장량(1.5~2L)에 크게 미치지 못하는 수준이다.

물을 자주 마시지 못하는 이유로는 ‘습관 부족/잊어버림’이 57.9%로 가장 높은 비중을 차지했다. 음용을 늘리기 위해 실천하고 있는 방식으로는 ‘기록 없이 의식적으로 마신다’는 응답이 70.1%였다. 수분 섭취가 의지보다 환경과 루틴의 영향이 크다는 점을 보여준다.

물 선택 기준에서도 소비자들의 기준은 더욱 엄격해지고 있었다. 물 선택 시 가장 중요한 요소로는 ‘믿을 수 있는 수질’(73.3%)이 주요 요인으로 나타났다. 또한 물과 관련해 가장 우려되는 요소로는 ‘불순물·미세플라스틱’이 60.6%였다.

최선영 브리타 코리아 상무는 “건강지능은 수분 섭취처럼 가장 기본적인 습관에서 시작한다”라며, “60년 역사의 독일 정수 기술력으로 알려진 브리타는 교체형 필터 구조와 4단계 필터링 기술을 통해 염소, 중금속 등 수돗물 속 불순물 저감을 지원한다”라고 말했다.