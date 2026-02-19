[리얼푸드=육성연 기자] 음료 브랜드 클룹(CLOOP)의 에너지 드링크 ‘스프린트(SPRINT)’가 글로벌 인기 애니메이션 ‘진격의 거인’과 협업한 한정판 이온음료를 선보인다고 19일 전했다.

클룹 스프린트는 500ml 대용량과 250mg 고카페인 에너지 드링크다. 지난해 애니메이션 ‘에반게리온’과의 협업에 이어 이번에는 ‘진격의 거인’ 음료를 선보였다.

신제품은 작품 내 조사병단의 기동성과 속도감을 모티브로 고함량 전해질 설계를 적용해 빠른 수분 보충과 퍼포먼스 유지에 초점을 맞췄다. 제로 슈거 및 제로 열량(100ml당 4kcal 미만) 음료다.

진격의 거인 에디션은 자몽 맛과 샤인머스캣&리치 맛 2종이다. 자몽 맛은 상큼한 산미와 청량감이 특징이다. 샤인머스캣&리치 맛은 풍부한 과일 향을 살렸다.

한정판으로 선보이는 진격의 거인 에디션 패키지에는 조사병단 주요 캐릭터 4인 (에렌, 미카사, 리바이, 엘빈)이 등장한다. 각 캐릭터 디자인은 랜덤 패키지 형태로 구성했다.

‘클룹’을 전개하고 있는 브랜드 디벨로퍼 ‘이그니스’ 관계자는 “지난 에반게리온 협업에 보내주신 성원에 힘입어, 이번에도 색다른 활력을 전달하고자 했다”라며 “앞으로도 다양한 협업을 통해 스프린트만의 새로운 매력을 선보이겠다”고 밝혔다.

클룹 스프린트 진격의 거인 한정판 에디션은 19일 스프린트 공식몰 선출시 이후 GS25에서도 만나볼 수 있다. 진격의 거인 협업 굿즈 이벤트도 클룹 스프린트 공식 인스타그램을 통해 추후 공개될 예정이다.