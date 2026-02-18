‘사건 대응’ 넘어 ‘발생 억제’로…관악 치안, 구조를 바꿔야 한다

[헤럴드경제=박종일 선임기자]설 연휴 기간인 지난 16일 오후 4시3분께 관악구 한 다세대주택에서 강도 사건이 발생했다.

신림동 한 다세대주택을 무단 침입해 물건을 훔치러다 20대 남성을 흉가로 다시한 뒤 달아난 혐의를 받고 있다.

명절의 평온을 깨는 사건이었다. 관악구는 최근 몇 년 사이 강력 사건이 잇따르며 ‘치안 불안 지역’이라는 이미지가 덧씌워진 곳이다.

반복되는 다세대주택 범죄…구조적 취약성

관악구는 원룸·다세대·다가구 밀집 지역이 넓다. 대학가와 역세권 주변은 유동 인구가 많고, 외부인 출입이 잦다.

다세대주택은 아파트와 달리 상시 경비 인력이 없고, 공동현관 잠금장치가 고장 난 채 방치되는 경우가 많으며, 계단·복도·필로티 주차장이 어둡고 CCTV가 있어도 사각지대가 생기기 쉽다.

관악에서 반복되는 주거 침입형 범죄는 개인의 일탈만이 아니라 물리적 환경의 허점과 맞물려 발생한다는 분석이 가능하다.

‘보이는 순찰’ 활동을 늘려 체감 안전도를 높이는 것도 중요하다. 범죄 억제의 첫 단계는 범죄자가 ‘들키기 쉽다’고 느끼게 하는 환경을 만드는 것이다.

‘CPTED+’…골목을 바꾸는 최소 안전 기준

전문가들은 관악구 다세대 밀집 지역에 ‘최소 안전 기준’을 표준화할 필요가 있다고 말한다.

▶ 공동현관 자동잠금 의무 점검 ▶ 계단·복도 조도 기준 상향 ▶ 필로티 주차장 사각지대 제거 ▶ CCTV 얼굴 식별 각도 점검 등이 필요하다.

구청 차원의 전수 점검 주간 운영, 노후 주택 안전시설 보강 지원사업 확대 등 적극적 개입이 요구된다.

AI 비상벨·드론 순찰…“연결”이 관건

최근 일부 지역에선 AI 비명 인식 시스템, 스마트 비상벨, 드론 순찰 등 과학치안 장비가 도입되고 있다. 그러나 장비의 존재보다 중요한 것은 관제–출동–사후 분석의 유기적 연결이다.

공동체 치안, 캠페인 넘어 ‘골목 관리’로

자율방범대와 주민 참여도 강화돼야 한다. 다만 일회성 캠페인이 아니라 순찰 노선 표준화, 점검 항목 체크리스트화, 고장 시설 48시간 내 보수 체계로 실질적 관리 시스템을 만들어야 한다.

관악구는 과거 강력 사건 이후 ‘위험한 동네’라는 이미지가 고착화됐다. 따라서 정책은 두 방향으로 동시에 가야 한다.

▶실제 범죄 발생 구조를 줄이는 환경 개선 ▶개선 결과를 투명하게 공개하는 소통 전략이 필요하다.

관악구는 관악산 살인 사건이 발생할 때도 경찰, 주민들과 함께 치안 대책을 강화했다.

그러나 사건이 발생할 때 빤짝 치안 대책으로는 근원적인 치안 대책이 될 수 없다. 관악구 한 주민은 “사건이 잇달아 발생해 주민으로서 불안감을 지울 수 없다”며 경찰과 구청, 구민들 모두가 함께 하는 지속적인 치안 대책을 마련, 시행할 필요가 있다“고 말했다.