[리얼푸드=육성연 기자] 엠에프지코리아(MFG KOREA)가 운영하는 매드포갈릭이 설 명절을 맞아 가족 고객을 위한 ‘매드 패밀리 데이’를 운영한다고 15일 전했다.

설 연휴 주간인 오는 22일까지 10일간 한정 진행한다. 8만원 이상 주문 시 ‘매드 시그니처 글레이즈드 립’을 무료로 제공한다. 여기에 7900원을 추가하면 ‘허니 갈립 타워’로 업그레이드할 수 있다.

해당 혜택은 매드포갈릭 멤버십 서비스인 M CLUB 회원이 대상이다. 신규 가입 고객도 즉시 이용할 수 있다. 메뉴 무료 이용권은 M CLUB 앱 ‘마이 혜택’에서 확인할 수 있다. 매장에서 해당 쿠폰을 제시하면 된다.

여기에 SKT·KT 멤버십 등 제휴 할인과 1회 중복 적용도 할 수 있다.

매드포갈릭이 지난해 3월 첫선을 보인 ‘매드 패밀리 데이’는 가족 고객 대상 행사다. 월 1300건 이상 이용되며 가족 고객 유입을 견인해 왔다. 이번 설 연휴 기간에는 사용 조건을 대폭 완화했다.

윤다예 엠에프지코리아 대표는 “매드포갈릭은 다양한 소비 형태와 라이프스타일을 고려한 맞춤형 혜택을 제공하며 고객 만족도를 높여 나가고 있다”고 말했다.