[리얼푸드=육성연 기자] 캐나디안 커피 하우스 팀홀튼(Tim Hortons)이 다가오는 밸런타인데이를 맞아 시즌 한정 케이크 2종을 출시한다고 13일 전했다.

팀홀튼은 이러한 흐름에 맞춰 “Love is in the air, Happy Valentine’s Day”라는 테마 아래, 사랑이 공기 중에 가득 퍼지는 설렘의 순간을 미각과 시각으로 표현했다.

‘초콜릿 하트 로쉐 케이크(2만5000원)’는 하트 모양을 초콜릿 향미로 구현한 제품이다. 진한 헤이즐넛 초콜릿으로 코팅해 겉은 바삭하고 속은 꾸덕한 식감이 특징이다.

‘핑크 블라썸 생크림 케이크(2만2000원)’는 유화 작품을 연상시키는 질감이 돋보인다. 촉촉한 생크림과 부드러운 시트가 더해진 메뉴다.

팀홀튼의 밸런타인데이 시즌 케이크 2종은 지난 4일부터 전국 팀홀튼 매장에서 현장 한정 판매로 판매중이다.

팀홀튼 관계자는 “올해 밸런타인데이를 맞아 선보인 케이크는 사랑의 감정을 팀홀튼만의 감각으로 재해석한 제품”이라고 말했다.