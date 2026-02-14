[리얼푸드=육성연 기자] 건강하면서도 다이어트에 좋은 레시피를 소개합니다. 땅의 영양을 그대로 품은 뿌리채소를 한 데 모은 샐러드입니다.

다이어트식으로 자주 먹는 양상추와 토마토 샐러드에 지루해졌다면 뿌리채소를 이용해 보세요. 영양이 가득하면서도 포만감도 높습니다. 우엉과 연근, 단호박, 비트 등을 이용하면 됩니다.

특히 단호박은 단맛을 충족해 주면서 베타카로틴이라는 항산화물질도 얻을 수 있습니다.

비트와 단호박은 빨갛고 노란색까지 내주면서 알록달록한 샐러드를 만들어 냅니다. 자연 그대로의 색이 은은하게 곱고, 맛도 자극적이지 않아요. 애피타이저나 곁들임 메뉴, 건강을 위한 한 끼로도 손색없답니다.

‘뿌리채소 샐러드’는 만드는 과정도 간단합니다. 오븐에 뿌리채소를 넣고 채소 밑간 재료를 뿌려 15분 정도 노릇하게 구워주세요. 오븐이 없다면 에어프라이어도 가능합니다.

레시피에서는 뿌리채소들과 잘 어울리는 드레싱도 소개합니다. 감칠맛 나는 드레싱과 함께 영양소가 풍부한 뿌리채소를 즐겨보세요.

재료(4인분)

단호박 1/3통, 연근 1/3개, 우엉 1/2대, 비트 1/3개, 방울토마토 10개, 잎채소 한 줌

채소 밑간 재료 : 올리브오일 1큰술, 꿀 1큰술, 소금 약간, 후추 약간

드레싱 재료 : 마요네즈 2큰술, 올리브유 2큰술, 곱게 간 깨 2큰술, 식초 1/2큰술, 올리고당 1큰술, 소금 약간, 후추 약간

만들기

1. 연근은 반달 모양으로 썰고 우엉은 굵게 어슷하게 썰어 약간의 식초를 넣은 찬물에 담갔다가 물기를 제거해 주세요.

2. 단호박, 비트는 한입 크기로 썰고 잎채소는 먹기 좋게 잘라 찬물에 담갔다가 물기를 제거해 주세요.

볼에 드레싱 재료를 넣고 섞어주세요.

3. 200도로 예열한 오븐에 연근, 우엉, 단호박, 비트를 넣고 채소 밑간 재료를 뿌려 15분 정도 노릇하게 구워주세요.

4. 접시에 구운 채소와 잎채소, 방울토마토를 담고 드레싱을 뿌려주세요.

자료=우리의 식탁 제공