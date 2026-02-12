[리얼푸드=육성연 기자] 종합주류기업 아영FBC는 프랑스 샴페인 와이너리 파이퍼하이직(Piper-Heidsieck)의 최상위 빈티지 샴페인 레어 2013(RARE 2013, 750ml)를 선보인다고 12일 전했다.

마제스틱 홀스 에디션은 파이퍼하이직 레어가 추구해온 레어 정신(Rare Spirit)을 중심으로 확장한 프로젝트다. 샴페인과 아트 스카프를 세트로 구성한 것이 특징이다. 스카프는 디올·프라다 등 세계적 럭셔리 하우스와 협업해 온 아티스트 요한 마슬리아(Yohan Masliah)가 디자인을 맡았다.

마제스틱 홀스 에디션은 올해 말의 해를 기념해 기획된 한정판이다. 프랑스 문화에서 말이 지녔던 상징성과 마리 앙투아네트가 즐겼던 승마 문화에서 착안했다. 한국 출시를 기념해 화려한 색과 역동적인 붓 터치로 말의 형상을 표현했다. 스카프는 일상 아이템으로도 활용할 수 있다.

마제스틱 홀스 에디션은 장기 숙성으로 완성된 파이퍼하이직의 최상위 빈티지 레어 2013로 구성된다. 레어 2013은 샤르도네 70%, 피노 누아 30%를 블렌딩한 샴페인이다. 최소 8년 이상의 리(Lees) 숙성과 1년간의 코르크 숙성을 거쳐 완성됐다.

아영FBC 관계자는 “레어 2013이라는 뛰어난 빈티지에 예술적 해석과 라이프스타일 가치를 더해 샴페인을 경험하는 방식을 확장한 에디션”이라며, “마리 앙투아네트의 헤리티지와 레어 샴페인의 품격을 경험할 수 있는 한정 구성으로 소장 가치를 높였다”라고 말했다.