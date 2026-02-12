[리얼푸드=육성연 기자] 투썸플레이스가 넷플릭스 ‘브리저튼’의 감성을 담은 한정판 굿즈 6종을 출시한다고 12일 밝혔다.

‘브리저튼’은 19세기 영국 상류사회의 사교 문화와 그 속에서 피어나는 로맨스를 풀어낸 글로벌 히트작이다. 투썸플레이스는 앞서 국내 식음료업계 최초로 브리저튼과 함께 해당 작품의 세계관을 반영한 케이크와 음료, 델리 제품을 출시했다. 이번 밸런타인을 맞이해서는 ‘브리저튼’을 테마로 한 라이프스타일 제품을 한정 출시한다.

‘투썸 x 브리저튼 미러 키링’과 ‘투썸 x 브리저튼 에코백’은 작품의 시대 배경과 주요 장면인 가든 파티에서 영감을 받은 디자인이다. 미러 키링은 클래식한 손거울 형태를 한 손에 들어오는 미니 키링으로 재해석했다. 브리저튼의 꿀벌 참 장식을 더했다. 에코백은 파티 드레스에서 착안한 은은한 광택 소재와 부드러운 색으로 고급스러움을 강조했다.

미러 키링은 실버와 로즈골드, 에코백은 블루와 아이보리 컬러의 각 2종이다. 커피 또는 음료 구매 시 할인된 가격으로 만나볼 수 있다.

이와 함께 선보이는 ‘투썸 x 브리저튼 가든 텀블러’ 역시 작품을 상징하는 가든 파티 패턴을 적용했다. 355ml 용량이다.

투썸플레이스 관계자는 “브리저튼 특유의 로맨틱한 분위기를 담은 메뉴에 이어 굿즈 라인업까지 확장해, 고객들이 일상에서도 드라마의 감성을 느낄 수 있도록 구성했다”라고 말했다.