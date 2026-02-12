[리얼푸드=육성연 기자] 더본코리아의 파스타 브랜드 롤링파스타가 ‘메뉴개발 캠프’를 통해 만든 신메뉴 3종을 정식 출시한다고 12일 밝혔다.

‘메뉴개발 캠프’는 가맹점주가 신메뉴 개발 과정에 직접 참여했다. 현장의 운영 경험과 아이디어를 제안하고, 본사 조리개발 부서와 함께 메뉴를 완성하는 협업 모델이다. 가맹점 현장에서 나온 의견을 개발 단계부터 반영해 메뉴를 개발한다. 품평회, 레시피 보완 과정을 거쳐 테스트 판매 후 최종 메뉴를 확정하는 방식으로 운영한다.

신메뉴 3종은 ‘메뉴개발 캠프’를 통해 가맹점주와 본사 조리개발 부서가 함께 만든 첫번째 정식 메뉴다. 지난해 9월부터 약 5개월간 25종의 후보 메뉴를 개발했다. 테스트 판매와 고객 선호도 검증, 판매 성과 분석을 거쳐 최종 3종을 선별했다.

‘불닭 크림 파스타’는 화끈한 불닭소스에 부드러운 크림소스를 더했다. ‘불닭 토마토 파스타’는 불닭소스와 토마토소스를 넣었다. ‘쉬림프 토마토 리조또’는 해산물 육수와 토마토소스를 조합했다.

롤링파스타는 오는 15일까지 배달 앱 ‘배달의민족’을 통해 전 메뉴 주문 시 4000원 할인 행사도 진행한다. 배달의민족 앱 내 이벤트 페이지에서 할인 쿠폰을 다운로드한 뒤 결제 시 적용하면 된다.

신메뉴는 일부 매장을 제외한 전국 롤링파스타 매장에서 판매되며, 배달을 통해서도 만나볼 수 있다.

롤링파스타 관계자는 “가맹점주분들의 현장 경험과 본부의 메뉴 개발 노하우를 바탕으로 완성도를 높인 신메뉴를 선보이게 됐다”고 말했다.