[리얼푸드=육성연 기자] 와인수입사 금양인터내셔날이 무알코올 와인의 대표 브랜드로 자리매김한 ‘노제코(NOZECO)’를 출시한다고 12일 밝혔다.

전 세계 67개국에 수출되는 ‘노제코’는 2024년에만 690만 병이 판매되는 기록을 세웠다.

노제코 논알코올 와인은 ‘노제코 논알코올 화이트 스파클링’과 ‘노제코 논알코올 로제 스파클링’ 총 2종이다. 노제코 화이트 스파클링은 밝은 골드 컬러에 섬세한 기포가 특징이다. 흰 꽃과 백포도 향이 어우러진다. 2024년 국제 와인 대회인 IWSC Alternative Drinks 부문에서 91점 고득점과 함께 GOLD를 수상하며 뛰어난 품질을 입증했다.

노제코 로제 스파클링은 딸기와 붉은 과실의 향, 우아한 장미 아로마가 조화를 이룬다. 동일 대회인 2024 IWSC에서 Bronze를 수상했다.

노제코는 동물 복지를 고려한 비건 인증과 글루텐 프리 공법을 채택했다. 병당 열량은 약 200kcal 수준이다. 전국 백화점, 할인점에서 만나볼 수 있다.

금양인터내셔날 관계자는 “전 세계적으로 사랑 받는 노제코는 무알코올 스파클링 와인으로 신선함과 뛰어난 맛을 동시에 잡은 제품이다”라며, “무알코올이면서도 뛰어난 맛과 저열량으로 홈파티나 캠핑 등 분위기를 즐기고 싶은 소비자에게 최고의 선택이 될 것”이라고 전했다.