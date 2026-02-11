[리얼푸드=육성연 기자] 롯데호텔 서울과 롯데호텔 월드가 발렌타인데이와 화이트데이를 맞아 협업 행사를 연다고 11일 전했다.

오는 13일부터 3월 15일까지 롯데웰푸드의 초콜릿 디저트 브랜드 ‘프리미엄 가나’와 함께 ‘스윗 모먼트 위드 프리미엄 가나(Sweet Moment with PREMIUM Ghana)’ 프로모션을 진행한다.

이번 프로모션은 롯데호텔 서울·월드의 뷔페 레스토랑 ‘라세느’에서 운영한다. 가나산 카카오의 풍미를 담은 스페셜 디저트를 위한 전용 디저트 코너를 마련했다.

가나산 초콜릿 크림과 딸기잼이 들어간 프리미엄 가나 초콜릿 케이크, 하트 모양의 산딸기 피스타치오 무스, 가나 초콜릿 우유에 생딸기가 박힌 가나우유 딸기 양갱 등이 있다.

이벤트도 준비했다. 라세느 입구에는 대형 가나 초콜릿 조형물과 카카오 나무 모형을 설치했다. 특별한 순간을 사진으로 남길 수 있다.

카카오 나무에 소원을 적어 거는 ‘스윗 위시 트리(Sweet Wish Tree)’ 이벤트도 있다. 라세느 이용 고객은 입장 시 제공되는 위시 메모지에 소원을 작성해 트리에 게시할 수 있다. 참여 고객에게는 가나 초콜릿을 현장에서 선착순 증정한다.

또한 이벤트 종료 후에는 추첨을 통해 라세느 2인 식사권, 프리미엄 딸기 케이크 교환권, 자사 욕실 어메니티 ‘에미서리.73’ 바디세트 등을 제공한다.

롯데호텔앤리조트 관계자는 “로맨틱한 시즌을 맞아 고객들에게 더욱 특별한 미식 경험과 추억을 선물하고자 이번 협업을 기획했다”라고 전했다.