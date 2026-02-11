[리얼푸드=육성연 기자] 디저트카페 투썸플레이스가 미국 아이스크림 브랜드 밴루엔(Van Leeuwen)과 마스터 프랜차이즈 계약(MFA)을 체결했다고 11일 전했다.

투썸플레이스는 향후 밴루엔의 국내 사업을 총괄한다. 브랜드의 고유한 미국 스쿱샵 정체성을 한국 시장에 선보이며 글로벌 디저트 포트폴리오를 확장할 계획이다. 밴루엔 아이스크림 브랜드와 함께 한국 첫 매장을 연내 선보일 예정이다.

밴루엔은 2008년 미국 뉴욕 브루클린에서 한 대의 아이스크림 트럭으로 출발했다. 스쿱을 통해 퍼서 제공하는 스쿱샵(Scoop Shop)을 중심으로 성장해왔다. 인공 첨가물이나 안정제에 의존하지 않고 재료 본연의 맛에 집중했다. 유제품을 사용하지 않은 데어리 프리(Dairy Free) 방식의 비건 아이스크림도 전개하고 있다.

문영주 투썸플레이스 회장은 “밴루엔은 투썸플레이스가 지향해온 프리미엄 디저트 경험과 맞닿은 브랜드”라며 “그동안 다양한 신규 F&B 브랜드를 성공적으로 안착시켜 온 경험을 바탕으로, 이번 밴루엔 런칭을 통해 슈퍼 프리미엄 아이스크림의 차별화된 경험을 제시할 것”이라고 말했다.

밴루엔의 최고경영자이자 공동 창업자인 벤 밴루엔은 “한국은 음식과 디자인, 브랜드 경험에 대한 이해도가 매우 높은 시장”이라며 “좋은 재료와 장인정신으로 만든 아이스크림을 한국에서도 나누길 기대한다”라고 말했다.