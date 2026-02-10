[리얼푸드=육성연 기자] 몬드리안 서울 이태원이 다가오는 2월 14일 밸런타인데이를 기념해 스페셜 메뉴를 선보인다고 10일 전했다.

몬드리안 서울 이태원의 로비 라운지, 블라인드 스팟(Blind Spot)에서는 사랑하는 마음을 표현한 하트 모양의 ‘딸기 레드벨벳 하트 케이크’를 출시한다. 케이크 위에 딸기와 하트 초콜릿을 담았다. 가격은 6만5000원이다. 사전 예약을 통해 구매할 수 있다.

몬드리안 호텔의 시그니처 레스토랑인 클레오(Cleo)에서는 밸런타인데이를 기념한 6코스 스페셜 디너 메뉴를 선보인다. 1인당 12만원이다.

클레오 딥 셀렉션을 시작으로 비프 랍스터 비스크 스프, 관자구이, 비프 코프타 & 타이거 새우 케밥 등 지중해 요리로 구성된다. 마무리로 스트로베리 오팔리스 크림 퍼프 디저트가 제공된다.

호텔 바 두 곳에서는 밸런타인데이 스페셜 칵테일을 선보인다. 블라인드 스팟에서는 장미와 초콜릿의 향을 담은 시즌 한정 칵테일을 제공한다. 프리빌리지에서는 스트로베리 초콜릿과 커피 베이스가 어우러진 스페셜 칵테일을 만나볼 수 있다. 가격은 2만6000원부터다.