[리얼푸드=육성연 기자] 면·소스 전문 기업 면사랑은 냉동면 밀키트 ‘가쓰오우동’을 출시했다고 10일 밝혔다.

면사랑 ‘가쓰오우동’은 물을 많이 넣어 충분히 시간을 투자해 숙성하는 다가수 숙성과 반죽을 늘리고 두드리는 수연·수타 제면 방식을 적용했다. 이를 통해 부드러우면서도 쫄깃한 우동 면 식감을 살린 것이 특징이다.

육수는 가쓰오부시와 게즈리부시, 완도산 다시마를 직접 우려낸 장국을 넣었다. 또 신선한 재료를 그대로 얼리는 급속 냉동 공법을 통해 조리 후에도 탄력 있는 면발을 즐길 수 있도록 했다. 장시간 보관해도 맛과 품질이 유지된다.

면, 소스, 고명을 한 팩에 담은 원팩 구성의 냉동면 밀키트다. 별도의 해동 과정 없이 끓는 물이나 전자레인지로 약 3분이면 완성된다. 취향에 따라 다양한 부재료를 곁들여도 된다.

면사랑 관계자는 “이번 제품은 우동의 맛과 품질은 그대로 유지하면서, 냉동면을 처음 접하는 소비자도 부담 없이 맛볼 수 있도록 가격과 구성을 기획한 제품”이라고 말했다.