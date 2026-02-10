[리얼푸드=육성연 기자] 샘표의 ‘완두간장’이 미국 코스트코에서 선보이고 있다.

샘표는 지난해 말부터 미국 캘리포니아 지역 내 코스트코 45개 매장에서 ‘완두간장’을 판매하고 있다고 10일 전했다.

‘완두간장’은 대두(콩) 대신 완두를 발효해 만든 간장이다. 대두 알레르기가 있는 해외 소비자도 부담 없이 경험할 수 있도록 해외 시장을 겨냥해 개발한 제품이다.

코스트코의 까다로운 입점 기준을 통과한 ‘완두간장’은 원료 선택부터 발효 조건까지 글로벌 시장을 염두에 두고 새롭게 설계한 간장이다. 완두 단백질의 특성에 맞춰 특허받은 발효 미생물을 적용하는 등 발효·숙성의 최적 조건을 연구했다.

글루텐 프리(Gluten free), 비건(Vegan), 비유전자변형(Non-GMO)이다. 주요 국제 식품 박람회인 독일의 ‘아누가(Anuga)’와 프랑스 ‘시알 파리(SIAL Paris)’ 등에서 혁신 제품으로 선정된 바 있다.

샘표 ‘완두간장’은 색과 향이 진하지 않아 K-푸드는 물론 다양한 현지 요리에도 폭넓게 활용할 수 있다. 현재 미국 아마존 등 주요 온라인 채널에서도 판매되고 있다.

샘표 관계자는 “각종 해외 박람회에서 맛과 혁신성을 인정받은 ‘완두간장’이 미국 유통망의 핵심인 코스트코에 입점함으로써 다시 한번 글로벌 경쟁력이 입증됐다”라고 말했다.