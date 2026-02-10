[리얼푸드=육성연 기자] 지평주조는 호텔 ‘라이즈 오토그래프 컬렉션’과 손잡고 ‘K-ulture Day’ 프로모션을 진행한다고 10일 밝혔다.

행사는 오는 3월 말까지 매주 목요일 오후 5시부터 다음 날 새벽 2시까지다. 라이즈 호텔 15층 루프탑 바 ‘사이드 노트 클럽(Side Note Club)’에서 글로벌 감각과 전통주가 어우러진 이색 경험을 제공한다.

모던한 루프탑 바 분위기와 대비되는 양은 주전자에 담긴 ‘지평생막걸리’, 그리고 지평소주를 활용한 ‘쏘맥(소주+맥주)’을 잔술 형태로 제공한다. 또한 옛날 도시락, 떡볶이, 라면, 닭강정 등 대표적인 K-푸드 안주를 함께 구성했다.

지평주조는 이번 프로모션은 투숙객의 약 90%가 외국인인 라이즈 호텔의 특성과 홍대 지역의 감성을 반영해 기획했다고 밝혔다.

지평주조 관계자는 “이번 라이즈 오토그래프 컬렉션 호텔과의 협업을 시작으로, 호텔 라운지와 바 등 글로벌 관광객이 자연스럽게 찾는 공간을 중심으로 전통주 경험을 확대할 계획”이라고 말했다.