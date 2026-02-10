[리얼푸드=육성연 기자] 신세계푸드가 운영하는 파리지엔의 베이커리 ‘보앤미(BO&MIE)’가 밸런타인데이를 맞아 케이크와 디저트를 선보인다고 10일 전했다.

신제품은 3종은 파리의 밸런타인데이를 연상시키는 우아한 색상과 섬세한 디테일이 특징이다. 케이크 ‘라 로즈’ 2종과 디저트 ‘스트로베리 로즈 에끌레어’다.

대표 제품인 ‘라 로즈 루즈’(2만8000원)는 캐러멜 가나슈 크림을 꽃잎 모양으로 올려 완성했다. 붉은 장미를 형상화했다.

‘라 로즈 블랑슈’(2만9000원)는 부드러운 바닐라 가나슈 크림을 사용한 케이크다. 하얀 장미를 모티브로 파리지엔 특유의 감성을 표현했다.

함께 선보이는 ‘스트로베리 로즈 에끌레어’(9800원)는 은은한 장미 향 파티시에 크림에 라즈베리 마멀레이드를 더했다. 여기에 신선한 딸기와 초콜릿 장식으로 마무리했다. 해당 제품 3종으로 구성된 에끌레어 선물 세트도 함께 출시된다.

보앤미는 밸런타인데이 신메뉴 출시를 기념해 이벤트도 진행한다. 오는 22일까지 ‘라 로즈’ 2종 구매 고객 1명에게 추첨을 통해 오리지널 레시피로 만든 한정판 ‘라 로즈 핑크’ 에디션을 증정한다.

신세계푸드 관계자는 “밸런타인데이를 맞아 파리의 로맨틱한 분위기와 사랑의 메시지를 담은 한정 케이크와 디저트를 준비했다”라고 소개했다.