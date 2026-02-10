생존력↑…잎채소·얼음 주의 얼음, 17일 후에도 45% 생존

[리얼푸드=육성연 기자] ‘2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽’에서 노로바이러스가 확산해 비상이 걸렸다. 핀란드 여자 아이스하키 대표팀에 이어 스위스 여자 아이스하키 대표팀에서도 감염자가 발생했다. 국내서도 감염 예방을 위한 각별한 주의가 필요하다.

보통 날씨가 추워지면 식중독 위험이 낮아지나, 노로바이러스는 예외다. 오히려 겨울에 기승을 부린다. 낮은 온도에 강한 내성을 가져서다. 영하 20도에서도 감염력이 유지된다.

전파력도 강하다. 10~100개의 적은 바이러스 입자만으로도 감염을 일으킬 수 있다. 주된 전파 경로는 오염된 음식이나 물을 먹었을 때다. 오염된 표면이나 감염자와 접촉했을 때도 감염된다.

생존력도 길다. 오염된 표면에서 며칠부터 몇 달까지 생존한다.

감염 가능성이 높은 식품으로는 굴이 잘 알려져 있다. 바닷물에 섞여 들어온 노로바이러스가 굴 안에 농축되기 쉽다. 특히 굴은 얕은 연안에 많이 사는데, 이 구역은 육지에서 흘러 들어온 오염된 물의 영향을 더 많이 받는다. 더욱이 겨울이 제철인 굴은 생으로 먹는 경우가 많다. 굴에 노로바이러스가 있다면 생으로 먹는 것뿐 아니라 충분히 가열하지 않고 먹어도 감염된다.

굴 외에도 여러 식품을 통해 감염될 수 있다. 상추· 배추 같은 ‘잎채소’와 ‘얼음’도 주의해야 한다. 특히 얼음은 노로바이러스에 관한 경각심이 낮지만, 생존력이 매우 강하다. 겨울에 마시는 아이스 아메리카노를 포함해 평소 얼음 음료를 자주 마신다면 위생 관리에 주의가 필요하다.

실제 식품의약품안전처의 실험(2013)에서도 확인됐다. 연구진은 토마토와 상추, 얼음 등의 식품을 노로바이러스에 오염시킨 후 생존율을 측정했다.

결과는 예상과 달랐다. 상추나 깻잎 같은 채소를 ‘씻지 않고 먹을 경우’ 감염 위험이 컸다. 토마토의 노로바이러스 생존율은 3일째 11%, 6일째 9%였다. 10일째에는 5%에 이르렀다. 상추의 노로바이러스는 3일째 27%, 6일째 11%, 10일째에는 3%까지 생존했다.

얼음 속 노로바이러스는 더 강했다. 영하 20도에도 살아있는 노로바이러스가 얼음에 그대로 남아 있었다. 3일 후에도 99%까지 생존했다. 심지어 17일이 지나도 약 45%가 살아남았다. 아이스 아메리카노 속 얼음이 오염됐다면 이를 먹고 장염에 걸릴 수 있다.

미국 질병통제예방센터(CDC)의 식품별 조사에서는 잎채소로 인한 감염이 가장 많았다. 연구진이 1998~2008년 노로바이러스 원인 식품을 분석한 결과, 잎채소류(32%)의 비중이 가장 컸다. 이어 과일·견과류(17%), 어패류(13%) 순이었다.

식약처에 따르면 노로바이러스 예방을 위해선 생채소는 우선 꼼꼼한 세척이 필요하다. 씻은 후 냉장 보관을 했더라도 먹기 전에는 ‘다시’ 씻는 것이 안전하다. 식약처는 “잎채소는 물에 2분 이상 담가뒀다가 흐르는 물에 충분히 씻는 것이 좋다”라고 말했다.

얼음의 경우 얼음 틀은 물로 깨끗하게 씻는다. 정수기로 제조하는 얼음도 세균이 번식하지 않도록 정기적으로 관리한다. 얼음에 사용하는 물도 중요하다. 끓인 물이나 정수된 물을 사용해야 노로바이러스를 예방할 수 있다.

보관법도 중요하다. 노로바이러스에 오염된 식품은 전파력이 강해 다른 식품으로 교차 오염되기 쉽다. 식품별로 별도의 용기에 개별 보관하는 게 바람직하다. 더불어 식품 조리 시에는 반드시 세정제로 손을 깨끗하게 씻는다.

식약처가 권고하는 최고의 예방법은 ‘가열해서’ 먹는 것이다. 85℃의 열로 1분 이상 가열하면 노로바이러스가 소멸한다.