[리얼푸드=육성연 기자] 영국 포트넘 앤 메이슨이 설 연휴를 맞아 ‘맞춤형 기프트 박스’ 서비스를 제안한다고 9일 전했다.

포트넘 앤 메이슨은 소비자가 원하는 제품을 직접 선택해 구성하는 ‘맞춤형 기프트 박스’ 서비스를 선보이고 있다. 소비자의 큐레이션에 따라 제품을 브랜드 시그니처 컬러인 오드닐(Eau de Nil) 색상 박스에 포장해 제공한다.

기프트 박스 구성을 위한 제품군은 티, 비스킷, 프리저브 등으로 다양하다. 명절 선물로는 인퓨전 티 라인을 추천한다. 실크 티백 형태의 인퓨전 티는 디카페인 제품이다. 대표 제품으로는 생강과 레몬, 강황 등을 섞은 ‘진저 & 시실리안 레몬 인퓨전’과 페퍼민트·스피어민트의 상쾌함에 달콤한 토피 향을 더한 ‘민트 토피 인퓨전’ 등이 있다.

티와 함께 즐기기 좋은 비스킷도 있다. 포트넘 앤 메이슨의 쇼트브레드는 영국 전통 레시피를 기반으로 만들어진 버터 비스킷이다. 이 외에 초콜릿 칩을 더한 초콜릿 펄 쇼트브레드, 고소한 맛이 돋보이는 마카다미아너트 쇼트브레드 등도 있다.

여기에 스트로베리, 블루베리, 바나나 등의 프리저브를 곁들여도 좋다. 포트넘 프리저브는 비스킷은 물론 빵이나 요거트 등과 곁들여 즐기기 좋다.